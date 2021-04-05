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В платье за 37 тысяч гривен: Тина Кароль удивила новым образом (ФОТО)

Тина Кароль предстала в платье от Дэвида Комы

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Украинская популярная артистка Тина Кароль всегда выбирает для публичных выходов эффектные и роскошные наряды, которые удачно подчеркивают ее фигуру. Недавно она поразила всех новым образом в платье за 1350 долларов.

В платье за 37 тысяч гривен: Тина Кароль удивила новым образом (ФОТО)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На фан-странице Тины Кароль в Instagram появились фотографии, на которых она позирует в ярко-голубом платье длины миды с провокационными прозрачными вставками под грудью и на бедрах. Известно, что в таком наряде она появилась в одном из выпусков новой развлекательной программы "Липсинк Батл", где является ведущей.

Наряд с откровенным декольте, который Тина приобрела за 1350 долларов (более 37 тысяч гривен) от грузинского модельера Дэвида Комы, облегал фигуру и выгодно подчеркивал ее достоинства. Свой образ украинская исполнительница дополнила блестящими туфлями серого цвета на каблуке от бренда Kachorovska, с которым выпустила коллекцию весенней обуви, а также французской косой и эффектным макияжем, сделав акцент на глазах. 

Поклонники оценили образ артистки и написали ей много приятных комплиментов: "Тине всегда все идет", "Нежная и сексуальная", "Тина прекрасна. Голубой цвет ей к лицу", "Такая нежная", — написали фолловеры.

Напомним, недавно украинская певица Тина Кароль восхитила своим ярким сексуальным нарядом от французского модельера Alexandre Vauthier. По данным СМИ, его стоимость составляет 7363 доллара (более 200 тысяч гривен).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 36-летняя популярная артистка Тина Кароль не боится демонстрировать свою естественную красоту и поделилась с поклонниками "честным" селфи.


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Источник: https://showbiz.24tv.ua/ru/tina-karol-udivila-obrazom-brendovom-plate-novosti-ukrainy-i-mira_n1588547
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