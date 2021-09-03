Тине Кароль нашли замену: кто стал ведущей популярного танцевального шоу (ФОТО)

BTC/USD
49391.96
ETH/USD
3802.29
LTC/USD
185.14
USD/UAH
27.10
EUR/UAH
32.20
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В воскресенье, 5 сентября, состоится премьера пятого сезона популярного танцевального шоу "Танцы со звездами". Накануне вечером выяснилось, что состав ведущих проекта изменился. Вместо Тины Кароль компанию Юрию Горбунову составит актриса и модель Иванна Онуфрийчук, передает ТСН.
Тина Кароль - фото из открытых источников
Журналисты отмечают, что в четвертом сезоне Онуфрийчук несколько раз появлялась в качестве ведущей на балконе "Танцев", поэтому имеет опыт работы в этом проекте. Кроме того, она является ведущей шоу "Без краватки", в котором беседует с известными мужчинами.
Ранее издание "Комментарии" писало, что популярная украинская певица Тина Кароль редко выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram архивные фотографии. Однако не так давно на одном из ее фан-аккаунтов появился снимок, где знаменитость запечатлена в 14-летнем возрасте. Снимок был сделан в 1999 году на фестивале "Черноморские игры", когда Тина Кароль только начинала свой творческий путь.
В материале нашего портала также сообщалось, что популярная украинская исполнительница Тина Кароль представила сегодня свою новую видеороботу на песню "Красиво", очаровав соблазнительным танцем. Известно, что режиссировал клип Инди Хаит, который уже неоднократно сотрудничал с артисткой. А хореографом-постановщиком стала Марина Кущева, ранее работавшая над клипами "Скандал" и "Хороший парень".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости