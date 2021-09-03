Тине Кароль нашли замену: кто стал ведущей популярного танцевального шоу (ФОТО)

В воскресенье, 5 сентября, состоится премьера пятого сезона популярного танцевального шоу "Танцы со звездами". Накануне вечером выяснилось, что состав ведущих проекта изменился. Вместо Тины Кароль компанию Юрию Горбунову составит актриса и модель Иванна Онуфрийчук, передает ТСН.

Тина Кароль - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что в четвертом сезоне Онуфрийчук несколько раз появлялась в качестве ведущей на балконе "Танцев", поэтому имеет опыт работы в этом проекте. Кроме того, она является ведущей шоу "Без краватки", в котором беседует с известными мужчинами.

"Невероятная честь стать лицом голдрума. Я обещаю, что я не подведу и обещаю, что паркет и голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда. И очень жду твое поддержки, Юра", — сказала актриса.

Ранее издание "Комментарии" писало, что популярная украинская певица Тина Кароль редко выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram архивные фотографии. Однако не так давно на одном из ее фан-аккаунтов появился снимок, где знаменитость запечатлена в 14-летнем возрасте. Снимок был сделан в 1999 году на фестивале "Черноморские игры", когда Тина Кароль только начинала свой творческий путь.

В материале нашего портала также сообщалось, что популярная украинская исполнительница Тина Кароль представила сегодня свою новую видеороботу на песню "Красиво", очаровав соблазнительным танцем. Известно, что режиссировал клип Инди Хаит, который уже неоднократно сотрудничал с артисткой. А хореографом-постановщиком стала Марина Кущева, ранее работавшая над клипами "Скандал" и "Хороший парень".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!