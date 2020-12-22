Том Круз закрутил роман с младшей на 20 лет актрисой

Голливудский красавчик Том Круз уже давно пополняет ряды холостяков и несмотря на то, что ему приписывают многочисленные романы, наладить личную жизнь актеру пока не удалось. Но все может в скором времени измениться, ведь звезда "Миссии невыполнимой" закрутил роман с молодой актрисой.

Том Круз (фото из открытых источников)

Источник сообщает, что американский актер начал встречаться с Хейли Этвелл, с которой он познакомился во время съемок новой части "Миссии невыполнимой". Говорят, что между ними сразу пробежала искра, несмотря на то, что девушка младше актера на 20 лет. Они начали общаться буквально с первого дня, плюс ко всему, им на руку сыграл карантин, ведь знаменитости за это время стали почти неразлучны.

По информации зарубежного издания, актриса Хейли Этвелл часто гостит в лондонском доме Тома Круза, они прекрасно ладят между собой и кажутся счастливыми. На съемочной площадке также несколько раз видели, как они держались за руки.

Напомним, что звезда "Миссии невыполнимой" был официально женат три раза и воспитывает троих детей (два ребенка приемных и один родной). В прошлом году ему приписывали любовные отношения с британской актрисой Мишель Докери. Но эти слухи так и не подтвердились, возможно, их роман очень быстро закончился.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Том Круз старается самостоятельно выполнять в кинофильмах свои трюки, чтобы сцены были максимально реалистичными. Недавно на съемках седьмой части "Миссии невыполнимой" он совершил самый опасный трюк в своей жизни, совершив прыжок с мотоцикла в пропасть. Кадры получились невероятные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!