Тома Круза крупно обворовали: на что позарились воры

59-летний голливудский красавчик, звезда фильмов "Мумия" и "Обвилион" Том Круз попал в неприятную ситуацию. У актера угнали автомобиль BMW и украли из салона личные вещи на десятки тысяч долларов.

Том Круз / Фото: Getty Images

По информации издания The Sun, американский актер находился в Великобритании на сьемках новой части приключенческого боевика "Миссия невыполнима". Его телохранитель припарковал BMW на стоянке возле отеля, в котором остановился актер. В машине находились личные вещи Тома Круза, общей стоимостью несколько десятков тысяч долларов.

Неизвестные с помощью специального сканера для бесконтактных ключей вскрыли автомобиль и угнали его. И это при том, что в двух минутах от места преступления находилось отделение полиции. Но отыскать транспортное средство быстро удалось, скорее всего, воры узнали, кому оно принадлежит и оставили BMW просто на одной из улиц города. А вот личных вещей актера в салоне не было.

Издание сообщает, что Том Круз, узнав о происшествии, пришел в ярость.

Напомним, на аукционе Bring a Trailer выставили на продажу черный Porsche 911 Carrera образца 1986 года выпуска. Первым владельцем спорткара был знаменитый американский актер Том Круз. Впоследствии автомобиль прошел почти полное восстановление и теперь доступен к покупке за 51 500 долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на съемках кинокартины "Миссии: невыполнима" актеру Тому Крузу запретили улыбаться во время выполнения трюков. По словам администраторов картины, "он слишком счастлив, чтобы выглядеть испуганным". Актеру довелось висеть на высоте 300 метров, при этом съемочная группа постоянно напоминала, чтобы он сохранял испуганное выражение лица.

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