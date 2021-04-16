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Тому Крузу запретили улыбаться

Том Круз из того типа актёров, которые самостоятельно выполняют смертельно опасные трюки

сегодня, 02:35
Автор:

Ольга Чародий

На съёмках картины  "Миссии: невыполнима" актеру запретили улыбаться во время выполнения трюков. По словам администраторов картины, "он слишком счастлив, чтобы выглядеть испуганным"

Тому Крузу запретили улыбаться

Том Круз (фото из открытых источников)

Том Круз давно самостоятельно выполняет каскадерские трюки, прописанные по его роли. Как рассказал актер в интервью журналистам,  ему доводилось даже ломать кости, но и это не стало препятствием.  Том Круз признался поклонникам, что ему нравится прилив адреналина, который сопровождает каскадерскую работу.

По словам актера, он постоянно учится и тренируется, чтобы разобраться во всех каскадерского ремесла.   Крузу  довелось висеть на высоте 300 метров, при  этом съемочная группа постоянно напоминала, чтобы он сохранял испуганное выражение лица и не улыбался.

"Во время съемок мне несколько раз говорили перестать улыбаться", — сказал актер.

Напомним, стало известно о смерти американского актера Джозефа Сираво, который получил популярность благодаря роли Джонни Сопрано в культовой криминальном сериале "Клан Сопрано". Его жизнь унесло онкологическое заболевание в возрасте 64 лет. Джозеф Сираво дебютировал на большом экране в криминальной драме 1993 года "Путь Карлито". Там он работал на одной съемочной площадке с Аль Пачино и Шоном Пенном. Актер также был участником постановок на Бродвее. Прежде всего актер известен широкой аудитории, как исполнитель роли Джонни Сопрано, отца главного героя Тони в сериале "Клан Сопрано".

Как сообщали ранее недавно в Лос-Анджелесе был арестован известный актер Зак Эйвери по делу о мошенничестве в размере более 690 миллионов долларов. Инсайдеры сообщают, что знаменитость организовал "схему Понци" (инвестиционная афера, которая приносит доход более ранним инвесторам за счет денег, взятых у более поздних инвесторов). 




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Источник: https://collider.com/tom-cruise-mission-impossible-stunts-interview-graham-norton/
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