В соцсетях начали травить звезду "Мстителей": известны причины

Звезду фильмов Marvel "Мстители" и "Стражи галактики" Криса Пратта обвинили в расизме и исламофобии. Из-за этого в соцсети Twitter знаменитого актера пытаются "отменить" (кенсилить) — публично разрушить репутацию, сообщает Telegram-канал Mash.

Криса Пратта пытаются "отменить" за фейковые твитты. Фото из открытых источников

Обвинения в адрес Пратта (Питер Квилл в фильмах Marvel) "прилетели" за якобы его старые публикации в соцсетях, где он утверждал о своем страхе перед мусульманами, а также о том, что называть афроамериканца "ниггой" смешно.

Несмотря на то, что официальный представитель актера опроверг достоверность этой информации и наличие подобных сообщений от Пратта вообще, пользователей Twitter это не остановило. Тысячи сообщений с хэштегом #RIPChrisPratt (Покойся с миром, Крис Пратт) выводят эту тему в одну из самых популярных в иностранном сообществе.

Следует отметить, что на защиту Пратта стали даже представители самого Twitter: один из сотрудников администрации соцсети утверждает — твиты, о которых идет речь, фейковые.

Вместе с тем не лучший для самого актера хэштег поддержали и сотни его поклонников. Они защищают своего кумира или просто делают из ситуации шутку и создают новые мемы.

Для справки. Cancel culture (культура отмены) — публичное "вычеркивание" личности из общественной жизни. Оно влечет за собой значительную критику, попытку заставить работодателей разорвать контракт с "отмененной" личностью, выставление личной информации напоказ и тому подобное.

Следует отметить, что это уже не первый случай "кенселинга" в творческой жизни Криса Пратта. Как сообщали "Комментарии", в ноябре 2020 года актеру также пытались испортить карьеру, назвав его худшим Крисом среди известных актеров с таким именем. Кроме того, Пратта обвинили в якобы привязанности к экс-президенту США Дональда Трампа и пренебрежении к ЛГБТ.

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