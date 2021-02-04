logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

36907.60

ETH/USD

1641.77

LTC/USD

146.34

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал В соцсетях начали травить звезду "Мстителей": известны причины
commentss НОВОСТИ Все новости

В соцсетях начали травить звезду "Мстителей": известны причины

Твиттерские пользователи прибегли к популярной «cansel culture» (культуре отмены) по отношению к Пратту

сегодня, 19:17
Автор:

Вечканова Елена

Звезду фильмов Marvel "Мстители" и "Стражи галактики" Криса Пратта обвинили в расизме и исламофобии. Из-за этого в соцсети Twitter знаменитого актера пытаются "отменить" (кенсилить) — публично разрушить репутацию, сообщает Telegram-канал Mash.

В соцсетях начали травить звезду "Мстителей": известны причины

Криса Пратта пытаются "отменить" за фейковые твитты. Фото из открытых источников

Обвинения в адрес Пратта (Питер Квилл в фильмах Marvel) "прилетели" за якобы его старые публикации в соцсетях, где он утверждал о своем страхе перед мусульманами, а также о том, что называть афроамериканца "ниггой" смешно.

Несмотря на то, что официальный представитель актера опроверг достоверность этой информации и наличие подобных сообщений от Пратта вообще, пользователей Twitter это не остановило. Тысячи сообщений с хэштегом #RIPChrisPratt (Покойся с миром, Крис Пратт) выводят эту тему в одну из самых популярных в иностранном сообществе.

Следует отметить, что на защиту Пратта стали даже представители самого Twitter: один из сотрудников администрации соцсети утверждает — твиты, о которых идет речь, фейковые.

Вместе с тем не лучший для самого актера хэштег поддержали и сотни его поклонников. Они защищают своего кумира или просто делают из ситуации шутку и создают новые мемы.

Для справки. Cancel culture (культура отмены) — публичное "вычеркивание" личности из общественной жизни. Оно влечет за собой значительную критику, попытку заставить работодателей разорвать контракт с "отмененной" личностью, выставление личной информации напоказ и тому подобное.

Следует отметить, что это уже не первый случай "кенселинга" в творческой жизни Криса Пратта. Как сообщали "Комментарии", в ноябре 2020 года актеру также пытались испортить карьеру, назвав его худшим Крисом среди известных актеров с таким именем. Кроме того, Пратта обвинили в якобы привязанности к экс-президенту США Дональда Трампа и пренебрежении к ЛГБТ.

Если же украинский шоу-бизнес вам ближе, чем американский, то на нашем портале вы можете узнать, какой песней группа Go_A представит Украину на "Евровидении-2021".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/breakingmash/23428
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ