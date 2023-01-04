"Тошнит от стыда": в Украине отреагировали на выступление Повалий в России, где она спела "Червону руту"

Несколько дней назад Таисия Повалий во время концертной программы пела любимую в Украине песню "Червона рута". Такое циничное исполнение не осталось без реакции общественности – об этом высказалась ведущая ТВ Маша Ефросинина.

Повалий в России спела Червону руту (фото из открытых источников)

В социальных сетях Маша написала, что ей стыдно за поведение исполнительницы.

"Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить!" – высказала свое мнение телеведущая.

Важно, что "Червону руту" артистка поет постоянно. На своих концертах перед россиянами исполняет хит композитора Владимира Ивасюка.

Исполнительница родом из Киевской области, но строила свою карьеру и зарабатывала миллионы, она приняла решение в РФ. До этого времени она ничего не говорит о войне на родной земле.

Вместе с тем она и сейчас выступает на концертах в России и исполняет песни на украинском языке, за что его все время критикуют. В прошлом году певица попала в список санкций СНБО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лорак, Повалий, Егорова и другие поющие в России получили новые санкции на Родине. СНБО ввел новые санкции против более 2500 человек. В этот список попали политические деятели РФ и Белоруссии, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, общественные люди, актеры, писатели, музыканты. Есть в этом списке и бывшие звезды украинского шоу-бизнеса Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова. Также введены санкции против популярной телеведущей жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Все они когда-то зажигали на украинской сцене, а затем решили для себя, что российская аудитория им ближе и зарабатывать в стране-агрессоре можно гораздо больше.

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