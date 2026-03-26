В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли произошла потеря, всколыхнувшая не только близких, но и мир музыки. В возрасте 86 лет скончался легендарный американский композитор и певец Чип Тейлор – автор культовых песен, ставших символами целых поколений.

В семье Анджелины Джоли потеря, умер дядя Чип Тейлор – музыкант с проукраинской позицией

Как передают " Комментарии ", об этом журналистам сообщил близкий друг музыканта, продюсер Билли Вера.

Кем был Чип Тейлор

Чип Тейлор, настоящее имя которого Джеймс Уэсли Войт, был родным дядей Анджелины Джоли – младшим братом ее отца, известного актера Джона Войта. Несмотря на известную фамилию, он сознательно избрал другой путь и построил свою карьеру в музыке.

Именно он стал автором легендарных композиций, среди которых:

"Wild Thing" – один из самых известных рок-хитов в мире

"Angel of the Morning" – песня, которую перепевали десятки артистов

Его творчество повлияло на развитие рок-музыки и кантри-сцены, а он оставался знаковой фигурой в музыкальной среде десятилетиями.

Последние дни и прощание

Музыкант ушел из жизни в хосписе, всего через два дня после своего 86-летия. Причина смерти пока не разглашается.

Друзья и коллеги вспоминают его как человека с уникальным талантом и тонким чувством юмора. Для семьи это стала тяжелая потеря, ведь он был одним из самых близких людей для брата Анджелины Джоли – Джеймса Гейвена.

Почему он был особенным для Украины

Немногие знают, но Чип Тейлор имел особую связь с Украиной. В 2012 году он создал музыкальный проект New Ukrainians , ставший неожиданным явлением для американской сцены.

Название группы вызвало удивление, однако имело личную подоплеку. Его жена, Джоан Кэррол Войт, имела украинские корни и именно она вдохновила музыканта на этот проект.

Таким образом, Тейлор не только интересовался украинской культурой, но и популяризировал ее в мире.

После начала полномасштабной войны он открыто поддержал Украину, публикуя песни и выражая соболезнования пострадавшим.

Семейные связи Джоли с Украиной

История Чипа Тейлора добавляет еще один штрих к теме возможных украинских корней семьи Анджелины Джоли. Хотя эти связи не имеют официального подтверждения, они связаны с семейным кругом актрисы и ее дядей.

Сама Джоли неоднократно демонстрировала поддержку Украине – в частности дважды посещала страну после начала полномасштабной войны, общалась с пострадавшими и поддерживала гуманитарные инициативы.

Что оставил после себя

Чип Тейлор оставил огромное музыкальное наследие и память как человек, не боявшийся идти собственным путем. Его песни до сих пор звучат во всем мире, а творчество продолжает вдохновлять новые поколения.

Его история – это не только о музыке, но и о связях между культурами, которые он строил через свое творчество.

