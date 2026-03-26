Трагічна втрата у родині Джолі: помер автор легендарного хіта і друг України

У родині голлівудської акторки Анджеліни Джолі сталася втрата, яка сколихнула не лише близьких, а й світ музики. У віці 86 років помер легендарний американський композитор і співак Чіп Тейлор – автор культових пісень, які стали символами цілих поколінь.

У родині Анджеліни Джолі втрата, помер дядько Чіп Тейлор – музикант із проукраїнською позицією

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомив близький друг музиканта, продюсер Біллі Віра.

Ким був Чіп Тейлор

Чіп Тейлор, справжнє ім’я якого Джеймс Веслі Войт, був рідним дядьком Анджеліни Джолі – молодшим братом її батька, відомого актора Джона Войта. Попри відоме прізвище, він свідомо обрав інший шлях і побудував власну кар’єру у музиці.

Саме він став автором легендарних композицій, серед яких:

"Wild Thing" – один із найвідоміших рок-хітів у світі

"Angel of the Morning" – пісня, яку переспівували десятки артистів

Його творчість вплинула на розвиток рок-музики та кантрі-сцени, а сам він залишався знаковою фігурою у музичному середовищі десятиліттями.

Останні дні і прощання

Музикант пішов із життя у хоспісі, всього через два дні після свого 86-річчя. Причина смерті наразі не розголошується.

Друзі та колеги згадують його як людину з унікальним талантом і тонким почуттям гумору. Для родини це стала важка втрата, адже він був одним із найближчих людей для брата Анджеліни Джолі – Джеймса Гейвена.

Чому він був особливим для України

Мало хто знає, але Чіп Тейлор мав особливий зв’язок із Україною. У 2012 році він створив музичний проєкт New Ukrainians, який став несподіваним явищем для американської сцени.

Назва гурту викликала подив, однак мала особисте підґрунтя. Його дружина, Джоан Керрол Войт, мала українське коріння і саме вона надихнула музиканта на цей проєкт.

Таким чином Тейлор не лише цікавився українською культурою, а й популяризував її у світі.

Після початку повномасштабної війни він відкрито підтримав Україну, публікуючи пісні і висловлюючи співчуття постраждалим.

Родинні зв’язки Джолі з Україною

Історія Чіпа Тейлора додає ще один штрих до теми можливого українського коріння родини Анджеліни Джолі. Хоча ці зв’язки не мають офіційного підтвердження, вони пов’язані з родинним колом акторки та її дядьком.

Сама Джолі неодноразово демонструвала підтримку Україні – зокрема, двічі відвідувала країну після початку повномасштабної війни, спілкувалася з постраждалими та підтримувала гуманітарні ініціативи.

Що залишив після себе

Чіп Тейлор залишив величезну музичну спадщину і пам’ять як людина, яка не боялася йти власним шляхом. Його пісні й досі звучать у всьому світі, а творчість продовжує надихати нові покоління.

Його історія – це не лише про музику, а й про зв’язки між культурами, які він будував через свою творчість.

