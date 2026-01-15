Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (ФОТО)

21-летняя Вивиан Уилсон, трансгендерная дочь американского миллиардера Илона Маска, снялась в новой рекламной кампании бренда Savage x Fenty, основанного певицей Рианной. Коллекция под названием Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite приурочена ко Дню святого Валентина и делает акцент на многообразии, телесной свободе и самовыражении.

Вивиан Маск. Фото: Instagram

На обнародованных фото Уилсон позирует в белье с цветочными мотивами, дополненном алыми колготками, а также в нежном розовом пеньюаре с соответствующей обувью. Кампания выдержана в эстетике Savage x Fenty, традиционно сочетающей гламур и социальный месседж об инклюзивности в модной индустрии.

Фото: Savage x Fenty

Для Вивиан Уилсон это очередной этап стремительного профессионального роста. В марте прошлого года она появилась на обложке Teen Vogue, а уже в мае официально дебютировала в качестве модели в сотрудничестве с брендом Wildfang. Ее подиумный дебют состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке, где приняла участие в нескольких знаковых показах.

Дочь Маска в рекламе Savage x Fenty. Фото: Instagram

Вивиан Уилсон в рекламе нижнего белья Savage x Fenty. Фото: Instagram

Вивиан родилась в браке Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон. После развода родителей в 2008 году она осталась с матерью, которая впоследствии поддержала ее решение сменить имя и осуществить трансгендерный переход в 2022 году. Отношения Вивьен Маск с отцом остаются напряженными. Илон не раз публично критиковал выбор дочери.

