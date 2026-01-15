logo

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (ФОТО)
НОВОСТИ

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (ФОТО)

Вивиан Уилсон снялась в рекламной кампании Savage x Fenty ко Дню святого Валентина.

15 января 2026, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot

21-летняя Вивиан Уилсон, трансгендерная дочь американского миллиардера Илона Маска, снялась в новой рекламной кампании бренда Savage x Fenty, основанного певицей Рианной. Коллекция под названием Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite приурочена ко Дню святого Валентина и делает акцент на многообразии, телесной свободе и самовыражении.

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (ФОТО)

Вивиан Маск. Фото: Instagram

На обнародованных фото Уилсон позирует в белье с цветочными мотивами, дополненном алыми колготками, а также в нежном розовом пеньюаре с соответствующей обувью. Кампания выдержана в эстетике Savage x Fenty, традиционно сочетающей гламур и социальный месседж об инклюзивности в модной индустрии.

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (ФОТО) - фото 2

Фото: Savage x Fenty

Для Вивиан Уилсон это очередной этап стремительного профессионального роста. В марте прошлого года она появилась на обложке Teen Vogue, а уже в мае официально дебютировала в качестве модели в сотрудничестве с брендом Wildfang. Ее подиумный дебют состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке, где приняла участие в нескольких знаковых показах.

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (ФОТО) - фото 2

Дочь Маска в рекламе Savage x Fenty. Фото: Instagram

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (ФОТО) - фото 2

Вивиан Уилсон в рекламе нижнего белья Savage x Fenty. Фото: Instagram

Вивиан родилась в браке Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон. После развода родителей в 2008 году она осталась с матерью, которая впоследствии поддержала ее решение сменить имя и осуществить трансгендерный переход в 2022 году. Отношения Вивьен Маск с отцом остаются напряженными. Илон не раз публично критиковал выбор дочери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что трансгендерная дочь Маска рассказала о нищем быте.

Также "Комментарии" писали обо всех 14 детях Илона Маска. Как их зовут, кто их матери и какие отношения с отцом.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15444277/Rihanna-Elon-Musk-trans-daughter-Vivian-Valentines-Day-campaign.html
