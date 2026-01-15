Трансгендерна донька Ілона Маска знялася для реклами спідньої білизни (ФОТО)

21-річна Вівіан Вілсон, трансгендерна донька американського мільярдера Ілона Маска, знялася в новій рекламній кампанії бренду Savage x Fenty, заснованого співачкою Ріанною. Колекція під назвою Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite приурочена до Дня святого Валентина і робить акцент на різноманітті, тілесній свободі та самовираженні.

Вівіан Маск. Фото: Instagram

На оприлюднених фото Вілсон позує у білизні з квітковими мотивами, доповненій яскраво-червоними колготками, а також у ніжному рожевому пеньюарі з відповідним взуттям. Кампанія витримана в естетиці Savage x Fenty, що традиційно поєднує гламур і соціальний меседж про інклюзивність у модній індустрії.

Фото: Savage x Fenty

Для Вівіан Вілсон це черговий етап стрімкого професійного зростання. У березні минулого року вона з’явилася на обкладинці Teen Vogue, а вже у травні офіційно дебютувала як модель у співпраці з брендом Wildfang. Її подіумний дебют відбувся на Тижні моди в Нью-Йорку, де вона взяла участь у кількох знакових показах.

Дочка Маска в рекламі Savage x Fenty. Фото: Instagram

Вівіан Вілсон в рекламі спідньої білизни Savage x Fenty. Фото: Instagram

Вівіан народилася у шлюбі Ілона Маска та письменниці Джастін Вілсон. Після розлучення батьків у 2008 році вона залишилася з матір’ю, яка згодом підтримала її рішення змінити ім’я та здійснити трансгендерний перехід у 2022 році. Стосунки Вів’єн Маск з батьком залишаються напруженими. Ілон неодноразово публічно критикував вибір доньки.

