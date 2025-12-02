«Я дочка Ілона Маска, але живу без його грошей»: трансгендерна донька мільярдера розповіла про злиденний побут

21-річна Вівіан Дженна Вілсон — одна з найвідоміших дітей у світі, але зовсім не через розкіш чи спадок. Попри те, що її батько Ілон Маск входить до списку найбагатших людей планети, життя самої Вівіан зовсім не схоже на мільярдерську казку. Про це повідомляє Kenguru.UA.

Донька Ілона Маска Вівіан Дженна Вілсон зізналася, що виживає без підтримки батька

Вона відкрито зізналася:



"Я дочка Ілона Маска, але це не означає, що я мільйонерка. Я живу в будинку, який ділю з іншими людьми, і намагаюся заробляти на життя власними силами".

За словами Вівіан, фінансова підтримка від батька припинилася ще у 2022 році — саме тоді вона юридично змінила ім’я та гендер і остаточно розірвала зв’язок із Маском, прагнучи створити власну ідентичність без впливу знаменитої родини.

Сьогодні вона проживає у Лос-Анджелесі разом із трьома сусідами по квартирі, щоб бодай якось стримувати витрати. Її реальність — це робота, побутові витрати та пошуки стабільного доходу, а не приватні літаки та маєтки.

Вівіан чесно каже:



"Люди думають, що у мене багато грошей. У мене немає сотень тисяч доларів".

Попри скромний побут, дівчина зберігає оптимізм: має дах над головою, друзів та мінімальний, але власноруч зароблений дохід. Вона наголошує: щастя для неї — не багатство, а свобода бути собою.

Найголовніше — Вівіан відмовилася від знаменитого прізвища та будь-якої спадкової вигоди, яку вважають "гарантованою". Вона прагне, щоб її сприймали не як "дочку Маска", а як окрему людину з власними принципами та вибором.

У світі, де діти мільярдерів зазвичай купаються в розкоші, історія Вівіан Маск — це різкий контраст і гучне нагадування: привілеї не для всіх, навіть якщо твоє прізвище знає весь світ.

