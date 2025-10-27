"Трижды пытался кончить": известный телеведущий шокировал признание об одном важном решении

Телеведущий Алексей Суханов откровенно поделился, о каком решении в своей жизни больше всего жалеет.

Алексей Суханов. Фото: из открытых источников

Большую часть своей жизни мужчина прожил в России, где имел успешную карьеру. Однако после начала агрессии в 2014 году он решил покинуть страну, хотя, как признался, долго не мог решиться на этот шаг.

"Я трижды пытался покончить с так называемой Россией. Меня отказывали. Я прислушался и почему-то шел на тот компромисс", — рассказал Суханов в YouTube-проекте " Говорит Суханов".

Сегодня ведущий, открыто осуждающий кровавую политику диктатора, признает, что сожалеет о запоздалом решении уехать из РФ.

"Я сейчас себе упрекаю, себя ругаю за это. Отработав ту ошибку, я уверен, что мне нужно было сразу уехать, не идти на какие-то компромиссы и не прислушиваться к советам достаточно близких мне людей", — подчеркнул он.

Как известно, в 2019 году Суханов получил украинское гражданство, а в 2022 показал свой новый паспорт.

Ранее телеведущий также поделился подробностями личной жизни. По словам 51-летнего Алексея, раньше он часто стоял перед выбором – карьера или любовь, однако теперь научился находить гармонию.

"Когда-то я расскажу вам о своей истории любви. Потому что раньше она всегда напоминала игру во дворовой футбол. И только сейчас я начинаю испытывать самое настоящее счастье. Сейчас я научился наконец совмещать. Но это жизненный опыт, это мудрость и способность идти на уступки. Даже с собой", — поделился Суханов.

Несмотря на это, телеведущий не спешит показывать свою вторую половинку, полагая, что счастье любит тишину. Он признался, что бывает слишком требовательным и категоричным, поэтому отношения с ним иногда могут быть непростыми.

