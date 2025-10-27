"Тричі намагався скінчити": відомий телеведучий шокував зізнанням про одне важливе рішення

Телеведучий Олексій Суханов відверто поділився, про яке рішення у своєму житті шкодує найбільше.

Олексій С уханов. Фото: з відкритих джерел

Більшу частину свого життя чоловік прожив у Росії, де мав успішну кар’єру. Проте після початку агресії у 2014 році він вирішив залишити країну, хоча, як зізнався, довго не міг наважитися на цей крок.

"Я тричі намагався скінчити з так званою Росією. Мене відмовляли. Я дослухався і чомусь йшов на той компроміс", — розповів Суханов у YouTube-проєкті "Говорить Суханов".

Сьогодні ведучий, який відкрито засуджує криваву політику диктатора, визнає, що шкодує про запізніле рішення виїхати з РФ.

"Я зараз собі докоряю, себе сварю за це. Відпрацювавши ту помилку, я впевнений, що мені треба було відразу поїхати, не йти на якісь компроміси й не дослухатися до порад доволі близьких для мене людей", — наголосив він.

Як відомо, у 2019 році Суханов отримав українське громадянство, а у 2022-му показав свій новий паспорт.

Раніше телеведучий також поділився подробицями особистого життя. За словами 51-річного Олексія, раніше він часто стояв перед вибором — кар’єра чи кохання, проте тепер навчився знаходити гармонію.

"Колись я розповім вам про свою історію кохання. Бо раніше вона завжди нагадувала гру у дворовий футбол. І тільки зараз я починаю відчувати справжнісіньке щастя. Зараз я навчився нарешті поєднувати. Але це життєвий досвід, це мудрощі та здатність йти на поступки. Навіть з собою", — поділився Суханов у коментарі ТСН.ua.

Попри це, телеведучий не поспішає показувати свою другу половинку, вважаючи, що щастя любить тишу. Він зізнався, що буває надто вимогливим і категоричним, тому стосунки з ним іноді можуть бути непростими.

