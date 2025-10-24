logo_ukra

Головна Новини Зірки шоу бізнес "Ніколи не переможе": опальна співачка видала цинічну заяву про війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

"Ніколи не переможе": опальна співачка видала цинічну заяву про війну в Україні

Співачка відкрито висловилася про зрадників і ненавмисно скомпрометувала себе.

24 жовтня 2025, 13:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Співачка Любов Успенська, яка свого часу обрала російське громадянство замість американського через свою прихильність до РФ, зробила скандальну заяву про “зраду Батьківщини” та висловила власні прогнози щодо завершення війни. Про це вона розповіла в одному з інтерв’ю пропагандистським медіа.

"Ніколи не переможе": опальна співачка видала цинічну заяву про війну в Україні

Фото: з відкритих джерел

Успенська різко засудила українських культурних діячів, які залишили країну та переїхали за кордон, назвавши їх зрадниками.

“Я більше ніколи не прощаю зради, колишніх немає... Зрадник, і в Африці – зрадник. Особисто мені вони огидні – всім, хто виїхав. І не просто пішли, а й очорнили країну, яка дала їм можливість”, — заявила співачка, фактично повторюючи риторику російської пропаганди. 

При цьому сама Успенська неодноразово залишала Україну: спершу вона переїхала до США, а пізніше повністю прийняла російське громадянство, що дало їй можливість продовжити кар’єру у РФ. Цей факт вона, очевидно, воліє не згадувати, але продовжує робити гучні політичні заяви.

Співачка також висловила свою особисту відданість Росії, підкресливши, що не планує виїжджати за кордон, бо “Росія приймає мене як іммігранта, дає можливість розкритися тут, стати великою зіркою. Ми з донькою шалено закохані в Росію. Росію ніхто ніколи не перемагав і ніколи не переможе. Я вірю в це і сподіваюся, що правда переможе”.

Як вже писали "Коментарі", відомий український шоумен Дмитро Коляденко висловив різку критику щодо трьох артистів, яких він вважає зрадниками України та не поважає. У коментарі для проєкту "55 на 5" він уточнив, що його обурюють репер Потап (справжнє ім’я – Олексій Потапенко), співак Олег Винник та хореограф Влад Яма. На думку Коляденка, їхній від’їзд за кордон у розпал війни є неприйнятним і демонструє байдужість до долі країни.



