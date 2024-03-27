У 29-летней украинской блоггерки произошел инсульт во время эфира

У 29-летней блоггерши Аниты Соловей произошел ишемический инсульт. Как написала девушка на своей странице в социальных сетях, которая сейчас закрыта, ее резко стало плохо прямо во время эфира, когда шел обучающий вебинар.

Анита Соловей (фото из открытых источников)

Как сообщает ТСН , блогерша остановила запись и объявила небольшой перерыв. Но и позже Соловей не смогла продолжать процесс обучения и ей пришлось вызвать медиков, диагностировавших инсульт.

Как утверждает блоггерша, она придерживается здорового образа жизни и была удивлена, когда именно с ней в состоянии покоя, такое произошло.

Поэтому причины возникновения инсульта у Соловей неизвестны.

"Во время вебинара у меня случился ишемический инсульт. Прямо в процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я жду еще несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт младший . Среди моих родственников ни у кого его не было и я тотально здоровый человек. Я не употребляю алкоголь, не курю", — утверждает блоггер.

Девушка рассказала, что долго находилась в реанимации, где после инсульта у нее было серьезное ухудшение зрения.

"У меня частично пропало зрение. С правой стороны я почти ничего не вижу, часть есть. Но у меня функционирует вся моя правая сторона – нога, рука, тело, лицо. Хотя во время инсульта бывает такое, что оно не функционирует", — сказала Анита.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странская блоггерша-миллионница попала в скандал из-за российского сериала о бандитах и гопниках. В Украине некоторые блоггеры продолжают продвигать "русский мир", популяризируя новый российский криминальный сериал "Слово пацана", посвященный молодежным группировкам Казани в конце 1980-х годов. В очередной скандал, связанный с сериалом, попала известная блоггерша-миллионница.