logo

BTC/USD

68935.36

ETH/USD

3504.63

LTC/USD

94.05

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона У 29-летней украинской блоггерки произошел инсульт во время эфира
commentss НОВОСТИ Все новости

У 29-летней украинской блоггерки произошел инсульт во время эфира

Анита Соловей вела вебинар, однако ей стало плохо и пришлось вызывать скорую

27 марта 2024, 23:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

У 29-летней блоггерши Аниты Соловей произошел ишемический инсульт. Как написала девушка на своей странице в социальных сетях, которая сейчас закрыта, ее резко стало плохо прямо во время эфира, когда шел обучающий вебинар.

У 29-летней украинской блоггерки произошел инсульт во время эфира

Анита Соловей (фото из открытых источников)

Как сообщает ТСН , блогерша остановила запись и объявила небольшой перерыв. Но и позже Соловей не смогла продолжать процесс обучения и ей пришлось вызвать медиков, диагностировавших инсульт.

Как утверждает блоггерша, она придерживается здорового образа жизни и была удивлена, когда именно с ней в состоянии покоя, такое произошло.

Поэтому причины возникновения инсульта у Соловей неизвестны.

"Во время вебинара у меня случился ишемический инсульт. Прямо в процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я жду еще несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт младший . Среди моих родственников ни у кого его не было и я тотально здоровый человек. Я не употребляю алкоголь, не курю", — утверждает блоггер.

Девушка рассказала, что долго находилась в реанимации, где после инсульта у нее было серьезное ухудшение зрения.

"У меня частично пропало зрение. С правой стороны я почти ничего не вижу, часть есть. Но у меня функционирует вся моя правая сторона – нога, рука, тело, лицо. Хотя во время инсульта бывает такое, что оно не функционирует", — сказала Анита.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странская блоггерша-миллионница попала в скандал из-за российского сериала о бандитах и гопниках. В Украине некоторые блоггеры продолжают продвигать "русский мир", популяризируя новый российский криминальный сериал "Слово пацана", посвященный молодежным группировкам Казани в конце 1980-х годов. В очередной скандал, связанный с сериалом, попала известная блоггерша-миллионница.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости