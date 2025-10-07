logo

У Эммы Стоуна новое лицо: хирург рассказал, делала ли актриса пластику
НОВОСТИ

У Эммы Стоуна новое лицо: хирург рассказал, делала ли актриса пластику

Эмму Стоун заподозрили в пластике. Хирург объяснил, какие процедуры могла сделать актриса.

7 октября 2025, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot

После премьеры фильма "Эддингтон" в Лос-Анджелесе актриса Эмма Стоун оказалась в центре разговоров, однако не из-за своей игры или дизайнерского наряда, а из-за изменений во внешности. Поклонники отметили, что звезда выглядит "иначе", и в сети сразу появились предположения о возможных пластических операциях.

У Эммы Стоуна новое лицо: хирург рассказал, делала ли актриса пластику

Эмма Стоун. Фото из открытых источников

Пластический хирург Шон МакНелли, проанализировав последние фото 36-летней актрисы и предположил, что Стоун могла прибегнуть к нескольким щекотливым косметическим процедурам.

"Из-за уменьшения избытка кожи на верхних веках, похоже, Эмма Стоун сделала операцию на веках (блефаропластика). Это придает кончикам ее бровей немного приподнятого вида, чего можно достичь с помощью процедуры подтяжки бровей, выполняемой через разрез" – предполагает доктор МакНелли.

Кроме того, специалист считает, что щеки Эммы стали полнее, что могло быть результатом инъекций филеров, а не пересадки жира.

"Ее носогубные складки стали более мягкими, лицо выглядит более свежим и естественным. Это не чрезмерная пластика, а скорее грамотное обновление. Учитывая возраст звезды и смотря на ее новые фотографии, это было хорошее решение для нее", — добавил хирург.

У Эммы Стоуна новое лицо: хирург рассказал, делала ли актриса пластику - фото 2

Эмма Стоун в 2023 и 2025 годах

Часть поклонников увлекается новым образом актрисы, указывая, что "возможно, это уже не та Эмма Стоун, но она прекрасна". Однако также были и критики пластических операций актрисы, в частности некоторые назвал ее решения "антиутопическими" и "лишними для такой молодой женщины".

Сама Эмма Стоун не комментирует слухи о своей пластической операции.

