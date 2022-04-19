У футболиста Криштиану Роналду умер сын: что известно

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Светлана Шкурупий
37-летний
футболист, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду
рассказал, что у него в семье случилась трагедия. Его новорожденный сын умер во
время родов. Второму ребенку — девочке — удалось выжить. Об этом печальном
известии футболист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Криштиану Роналду потерял сына / ФОТО: AP PHOTO/JON SUPER
Криштиану
Роналду написал, что их мальчик стал ангелом и они вечно будут его любить.
Сейчас пара тяжело переживает утрату, но выжившая девочка дает им силы и
надежду, чтобы пережить этот тяжелый период.
Футболист поблагодарил врачей и медсестер за то, что они оказывали им с Джорджиной помощь и поддержку, а также добавил, что их семья сейчас опустошена и нуждается в личном пространстве.
К
слову, о будущем пополнение в семье форвард "Манчестер Юнайтед"
сообщил в октябре 2021 года, опубликовал фотографию УЗИ, на которой видны
близнецы. Позже стало известно, что звездное семейство ожидает мальчика и
девочку. Но, к сожалению, судьба распорядиласьпо-другому.
Для
Криштиану Роналду этот ребенок стал пятым. Он уже воспитывает сына
Криштиану-младшего от неизвестной матери, а также у него в 2017 году появились
близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. С моделью Джорджиной у них еще есть
общая дочь Алана.
Напомним,
что по данным СМИ, в сентябре
прошлого года, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал своей девушке Джорджине Родригес предложение руки и сердца.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что футболист Криштиану Роналду
ответил, не собирается ли в ближайшее время завершать карьеру.
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с днем рождения.
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