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У футболиста Криштиану Роналду умер сын: что известно

Известный футболист Криштиану Роналду рассказал, что они с Джорджиной потеряли при родах сына

сегодня, 00:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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37-летний футболист, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, что у него в семье случилась трагедия. Его новорожденный сын умер во время родов. Второму ребенку — девочке — удалось выжить. Об этом печальном известии футболист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

У футболиста Криштиану Роналду умер сын: что известно

Криштиану Роналду потерял сына / ФОТО: AP PHOTO/JON SUPER

Криштиану Роналду написал, что их мальчик стал ангелом и они вечно будут его любить. Сейчас пара тяжело переживает утрату, но выжившая девочка дает им силы и надежду, чтобы пережить этот тяжелый период.

Футболист поблагодарил врачей и медсестер за то, что они оказывали им с Джорджиной помощь и поддержку, а также добавил, что их семья сейчас опустошена и нуждается в личном пространстве.

У футболиста Криштиану Роналду умер сын: что известно - фото 2

К слову, о будущем пополнение в семье форвард "Манчестер Юнайтед" сообщил в октябре 2021 года, опубликовал фотографию УЗИ, на которой видны близнецы. Позже стало известно, что звездное семейство ожидает мальчика и девочку. Но, к сожалению, судьба распорядиласьпо-другому.

Для Криштиану Роналду этот ребенок стал пятым. Он уже воспитывает сына Криштиану-младшего от неизвестной матери, а также у него в 2017 году появились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. С моделью Джорджиной у них еще есть общая дочь Алана.

Напомним, что по данным СМИ, в сентябре прошлого года, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал своей девушке Джорджине Родригес предложение руки и сердца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что футболист Криштиану Роналду ответил, не собирается ли в ближайшее время завершать карьеру.

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