У известного певца отобрали бизнес в РФ: что известно

Российская знаменитость Валерий Меладзе изо всех сил поддерживает молчание и сохраняет нейтралитет по вопросам, имеющим отношение к войне в Украине. Еще 24 февраля прошлого года он произнес антивоенную речь, а встречая Новый 2023 год ответил на девиз "Слава Украине". За эти жесты радикально настроенные российские зрители теперь не полюбили артиста.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

Украинцы над певцом смеются по поводу слабости его убеждений – настроенный певец как бы против войны, однако хочет как-то стыдливо прикрыть эту свою позицию, когда это невыгодно.

Но, при этом, Меладзе продолжает очень успешно зарабатывать на частных корпоративах. Налоги на территории РФ певец как не платил, так и дальше не платит.

Российские СМИ пишут, что Меладзе с семьей еще в начале полномасштабного военного вторжения в Украину покинул Россию, а сейчас остался там без своего привычного бизнеса. Еще 20 лет назад певец открыл фирму, предлагавшую услуги в сфере исполнительского искусства.

Недавно российские налоговики закрыла фирму Меладзе по причине длительного отсутствия финансовой активности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Валерий Меладзе рассказал, почему его брат расстался с Верой Брежневой . Российская знаменитость Валерий Меладзе объяснил, почему его брат Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Как он утверждает, разная политическая ориентация – это не об этих звездах.

Российские медиа приводят слова Валерия Меладзе и обнародуют его мнение по поводу произошедшего. В частности, развод будто из-за политических разногласий, как он объяснил, это бред. Причина развода звездных супругов совсем другая.

