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У известного певца отобрали бизнес в РФ: что известно

Таким образом, Меладзе якобы наказали за его отказ от поддержки пропагандистских нарративов.

30 октября 2023, 23:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость Валерий Меладзе изо всех сил поддерживает молчание и сохраняет нейтралитет по вопросам, имеющим отношение к войне в Украине. Еще 24 февраля прошлого года он произнес антивоенную речь, а встречая Новый 2023 год ответил на девиз "Слава Украине". За эти жесты радикально настроенные российские зрители теперь не полюбили артиста.

У известного певца отобрали бизнес в РФ: что известно

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

Украинцы над певцом смеются по поводу слабости его убеждений – настроенный певец как бы против войны, однако хочет как-то стыдливо прикрыть эту свою позицию, когда это невыгодно.


Но, при этом, Меладзе продолжает очень успешно зарабатывать на частных корпоративах. Налоги на территории РФ певец как не платил, так и дальше не платит.

Российские СМИ пишут, что Меладзе с семьей еще в начале полномасштабного военного вторжения в Украину покинул Россию, а сейчас остался там без своего привычного бизнеса. Еще 20 лет назад певец открыл фирму, предлагавшую услуги в сфере исполнительского искусства.

Недавно российские налоговики закрыла фирму Меладзе по причине длительного отсутствия финансовой активности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Валерий Меладзе рассказал, почему его брат расстался с Верой Брежневой . Российская знаменитость Валерий Меладзе объяснил, почему его брат Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Как он утверждает, разная политическая ориентация – это не об этих звездах.

Российские медиа приводят слова Валерия Меладзе и обнародуют его мнение по поводу произошедшего. В частности, развод будто из-за политических разногласий, как он объяснил, это бред. Причина развода звездных супругов совсем другая.
 



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Источник: https://t.me/breakingmash/48951
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