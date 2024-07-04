У известной советской актрисы Светланы Светличной, звезды фильма "Бриллиантовая рука", заподозрили онкологическое заболевание. По данным телеграмм-канала Mash, в Светличной обнаружили болезненное новообразование под нижней челюстью.

Светлана Светличная (фото из открытых источников)

Отмечается, что последний месяц актриса страдала ноющей болью в левом ухе. Во время обследования врачи обнаружили у нее увеличенные лимфоузлы, а УЗИ показало трехсантиметровую опухоль на шее. 84-летнюю Светличную направили в онколог для проведения гистологии и определения плана лечения. Вероятно, ей понадобится операция. В ближайшее время актрисе сделают компьютерную томографию (КТ).

В последние годы здоровье Светличной ухудшалось. Прошлой осенью она перенесла пневмонию, леченную в психиатрической клинике, куда актриса попала еще в 2022 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали в больницу. Известная артистка, которая играла роли во многих советских фильмах, но стала популярной, сыграв роль в комедии "Бриллиантовая рука", 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации.

Как информирует пропагандистский ресурс Стархит, актриса находилась в своем доме, когда у нее резко ухудшилось самочувствие. Светличная сразу вызвала работников скорой помощи. Сначала сообщалось, что у артистки диагностировали острый коронарный синдром, однако позже оказалось, что у нее инфаркт. Теперь звездная пациентка находится в отделении реанимации.

В последние годы Светлана Светличная часто болеет. Прошлой осенью она заболела пневмонией. Недуг нашел Светличную в психиатрической клинике, куда актриса попала еще в 2022 году.

