У Кобзона был украинский паспорт: известный композитор рассказал, зачем он ему

Народный артист Украины и композитор Александр Злотник заявил, что до сих пор считает своим другом российского певца Иосиф Кобзон , поддержавший российское вторжение на Донбасс.

Иосиф Кобзон (фото из открытых источников)

В интервью Дмитрий Гордон , который назвал Кобзона "ошеломляющим человеком", Злотник вспомнил, что в свое время певцу выдали украинский паспорт, чтобы он мог агитировать на выборах за партию "За единую Украину". Также композитор рассказал, как однажды Петр Порошенко обратился к нему с просьбой договориться с артистом о выступлении перед военными в Белой Церкви и тот согласился.

"Он говорит: "Саша, ты хорошо подумал, тебе это нужно?"

Также Злотник рассказал, что бывший мэр Киева Александр Омельченко вместе с Леонидом Кучмой попросили его пригласить Кобзона на концерт для ветеранов, запланированный на 7 мая. Российский певец тогда приехал, хотя в этот же день должен был присутствовать на инаугурации Владимир Путин .

"Он приезжает и показывает мне приглашение." Кобзон Иосиф Давидович, приглашаю вас на инаугурацию Владимира Владимировича 7 мая. То есть, он не пошел на инаугурацию Путина, приехал к вам", — вспомнил композитор.

В то же время, артист подчеркнул, что после 2014 года, когда Кобзон поддержал российскую агрессию против Украины, они больше ни разу не общались. На вопрос, что он сказал бы певцу во время разговора, Злотник ответил так:

"Люди хотят жить самостоятельно. Это уже отдельная страна со своей конституцией, со своей территорией. Вот. И дайте жить. Если есть развод, ну так разойдитесь по миру, а не бейте друг друга. Украина наконец обрела независимость, столько лет. И вот у нее началось свое. Пусть с ошибками, не с. указывать, а тем более таким методом, как начала делать Россия".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский композитор Александр Злотник высказался о певице Софии Ротаре, которая долгое время жила и работала в России, однако после начала полномасштабной войны в 2022 году поддержала Украину. В интервью журналисту Дмитрий Гордон композитор отметил, что Ротару пользовалась большой популярностью по всей территории бывшего Советского Союза.