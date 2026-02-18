Війна між Ротару і Пугачовою: з'явилася нові подробиці

Відомий український композитор Олександр Злотник висловився про співачку Софія Ротару, яка тривалий час жила та працювала в Росії, однак після початку повномасштабної війни у 2022 році підтримала Україну.

Алла Пугачова та Софія Ротару (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю журналісту Дмитро Гордон композитор зауважив, що Ротару користувалася великою популярністю на всій території колишнього Радянського Союзу.

"Софія Михайлівна – видатна співачка. Однозначно. Ось вона, мабуть, з усіх українських співачок твердо стояла на всій території Радянського Союзу. Її любили", – сказав Олександр.

Також тривалий час поширювалися чутки про можливе протистояння між Ротару та російською співачкою Алла Пугачова.

"Але це люди говорили. Там війни ніякої не було", – поділився композитор.

Окрім цього, він наголосив, що вважає Софію Михайлівну видатною артисткою.

"Більше нічого не можу сказати. Ми дружили. Це гордість України, як би там не було", – додав Злотник.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного вторгнення РФ підтримала Україну, має намір знову повернутися до концертної діяльності. За інформацією російських ЗМІ, артистка планує перші виступи вже влітку.

До настання літа Примадонна не збирається займатися роботою, адже наразі приділяє час родині. Водночас згодом вона планує поступово відновлювати сценічну активність. Йдеться не про великі сольні концерти, а про можливі виступи на закритих приватних заходах.

Попри раніше поширені чутки, Пугачова не збирається повертатися до Росії і не планує виступати там із концертами. Співачка готова працювати виключно з приватними замовниками в Європі.

