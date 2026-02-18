У Кобзона був український паспорт: відомий композитор розповів, навіщо він був йому

Рубрики
Народний артист України та композитор Олександр Злотник заявив, що й досі вважає своїм другом російського співака Йосип Кобзон, який підтримав російське вторгнення на Донбас.
Йосип Кобзон (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю Дмитро Гордон, який назвав Кобзона "приголомшливою людиною", Злотник пригадав, що свого часу співаку видали український паспорт, аби він міг агітувати на виборах за партію "За єдину Україну". Також композитор розповів, як одного разу Петро Порошенко звернувся до нього з проханням домовитися з артистом про виступ перед військовими у Білій Церкві, і той погодився.
Також Злотник розповів, що колишній мер Києва Олександр Омельченко разом із Леонід Кучма попросили його запросити Кобзона на концерт для ветеранів, запланований на 7 травня. Російський співак тоді приїхав, хоча цього ж дня мав бути присутнім на інавгурації Володимир Путін.
Водночас артист наголосив, що після 2014 року, коли Кобзон підтримав російську агресію проти України, вони більше жодного разу не спілкувалися. На запитання, що він сказав би співакові під час розмови, Злотник відповів так:
