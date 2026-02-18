У Кобзона був український паспорт: відомий композитор розповів, навіщо він був йому

Народний артист України та композитор Олександр Злотник заявив, що й досі вважає своїм другом російського співака Йосип Кобзон, який підтримав російське вторгнення на Донбас.

Йосип Кобзон (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Дмитро Гордон, який назвав Кобзона "приголомшливою людиною", Злотник пригадав, що свого часу співаку видали український паспорт, аби він міг агітувати на виборах за партію "За єдину Україну". Також композитор розповів, як одного разу Петро Порошенко звернувся до нього з проханням домовитися з артистом про виступ перед військовими у Білій Церкві, і той погодився.

"Він каже: "Сашо, ти добре подумав, тобі це потрібно?" Я кажу: "Так, подумав, потрібно". Ну добре, каже, все. І приїхав, і виступив. І в зал просто ломилися люди, там 2 тисячі людей залишилися на вулиці, тому що зал на 1400. Там мало двері не били".

Також Злотник розповів, що колишній мер Києва Олександр Омельченко разом із Леонід Кучма попросили його запросити Кобзона на концерт для ветеранів, запланований на 7 травня. Російський співак тоді приїхав, хоча цього ж дня мав бути присутнім на інавгурації Володимир Путін.

"Він приїжджає і показує мені запрошення. "Кобзон Йосип Давидович, запрошую вас на інавгурацію Володимира Володимировича 7 травня. Тобто він не пішов на інавгурацію Путіна, приїхав до вас", — згадав композитор.

Водночас артист наголосив, що після 2014 року, коли Кобзон підтримав російську агресію проти України, вони більше жодного разу не спілкувалися. На запитання, що він сказав би співакові під час розмови, Злотник відповів так:

"Люди хочуть жити самостійно. Це вже окрема країна зі своєю конституцією, зі своєю територією. Ось. І дайте жити. Якщо є розлучення, ну так розійдіться по світу, а не бийте один одного. Україна нарешті здобула незалежність, стільки років. І ось у неї почалося своє. Нехай з помилками, нехай як, але це своє, це наше. І не треба нас лікувати і вказувати, а тим більше таким методом, як почала робити Росія".

