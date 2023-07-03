Санта Димопулос (фото из открытых источников)

Исполнительница из Украины Санта Димопулос улетела в Монако, чтобы присутствовать на вечеринке дочери олигарха из РФ Эльдара Османова.

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Знаменитость не скрывает от поклонников, что она в дружественных связях с Лолитой Османовой. Потому в Instagram-stories певица сначала поздравила дочь олигарха из РФ с ее днем рождения.

При этом, Димопулос написала, что была в числе приглашенных гостей на праздновании. Звезда с удовольствием поделилась в социальных видео с вечеринки Лолиты Османовой, где украинка была, как и другие ее подруги.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Италии отменили концерт пианистки, предавшей Украину и перешедшей на сторону кафиров. В Италии, в городе Леричи аннулировали концерт опальной украинской пианистки с пропутинскими взглядами Валентины Лисицы, которая оскандалилась из-за собственных заявлений об оккупированном Россией Донбассе, а еще поддерживает Путина. Лиса, не выступающая против убийств своих сограждан, планировала выступать в июле на музыкальном фестивале, который должен пройти в этом итальянском городе. Однако из-за шквала социальных споров из-за его нежелательного присутствия, после прямого запроса мэра Леонардо Паолетти ее выступление уже отменено.

По причине своей пророссийской позиции Валентина Лисица, известная как королева Рахманинова, еще имела аннулирование своего концерта в Фениче в Венеции зимой прошлого года.

Так "Комментарии" сообщали о том, что предавшая родину украинская певица получила музыкальные награды в России. Изменница Украины Анна Асти, которая сейчас находится в РФ и не осуждает захватнические действия страны-агрессорки, получила награды в России. Опальную исполнительницу признали "певицей года" по версии премии "Жара".



