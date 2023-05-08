У Пугачевой украли часы на похоронах: среди подозреваемых оказался Песков

Несколько дней назад Пугачева прилетела в российскую столицу, чтобы присутствовать на похоронах своего близкого друга, известного кутюрье Валентина Юдашкина. Именно во время процессии Примадонна стала участником неприятного инцидента. Как сообщают российские медиа, у певицы украли дорогие часы.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина (фото из открытых источников)

Перед этим во время траурной процессии Алла Борисовна общалась с пресс-секретарем российского президента РФ Дмитрием Песковым. Он во время общения брал звезду за руку. При этом Песков отметил, что ему об этом "ничего неизвестно".

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"Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения. А во время похорон Валентина Юдашкина я заметила, что они исчезли. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, вместе с ними Дмитрий Песков. Он ничего не знает , говорит, что ему ничего неизвестно", — обнародовало российское издание слова Аллы Пугачевой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кремлевская пропагандистка пообещала, что уедет из России, если Пугачеву "извинят". Недавно Примадонна российской сцены снова вернулась в российскую столицу, чтобы попрощаться со своим товарищем Валентином Юдашкиным. Алла Пугачева в черных одеждах присутствовала на церемонии прощания с модельером, где встретилась с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. Многие россияне возмутились тем, что Песков поцеловал руку Примадонны и сказал, что таки рад ее видеть. На это явилась реакция пропагандистки Маргариты Симоньян. Она сказала, что не будет терпеть, когда Пугачеву "примут обратно".