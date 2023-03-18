logo

BTC/USD

27304.46

ETH/USD

1783.93

LTC/USD

84.55

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона У звезды «Парка Юрского периода» обнаружили смертельную болезнь
commentss НОВОСТИ Все новости

У звезды «Парка Юрского периода» обнаружили смертельную болезнь

У главного актера саги о динозаврах обнаружили рак третьей стадии. Актер заявляет, что не боится смерти, но не хочет прекращать жить.

18 марта 2023, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Сэм Нилл рассказал, что страдает агрессивной формой неходжкинской лимфомы. Рак третьей стадии был диагностирован в марте 2022 года. Звезда "Парка Юрского периода" признался, что хоть и не боится смерти, но слишком сильно любит жизнь, чтобы от нее отказываться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

У звезды «Парка Юрского периода» обнаружили смертельную болезнь

Актер Сэм Нилл. Фото из открытых источников

Сэм Нилл, наиболее известный ролью в трилогии "Парк Юрского периода", рассказал, что у него диагностировали рак третьей стадии еще в марте 2022 года. Впервые 75-летний актер заметил странные образования на шее во время промо-тура фильма "Мир Юрского периода: Доминион".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По причине болезни, Сэм Нилл перестал сниматься в кино, но чтобы занять себя и отвлечься и дать себе цель для жизни, актер начал писать. Нилл планировал написать несколько рассказов, но процесс его захватил и таким образом меньше чем через год он смог создать свои мемуары с названием Did I Ever Tell you This? ("Или я когда-нибудь говорил тебе это?").

Звезда "Парка Юрского периода" рассказал, что издатели быстро хотели опубликовать книгу, потому что боялись смерти актера.

"Я подозреваю, что мои издатели, они отличные люди, но я думаю, что они хотели выпустить это наспех, на тот случай, если я дам дуба до того, как придет время выпустить эту книгу", — говорит Сэм Нилл.

Кроме того, в какой-то момент Нил размышлял, чтобы назвать свою книгу "Записки умирающего", но все же сменил название.

Актер признался, что проходил несколько этапов химиотерапии, лишивших его волос. Также Ниллу не нравится смотреть на "лысого, сухого старика" в зеркале.

"Прежде всего я хочу вернуть свою бороду. Мне совсем не нравится вид моего лица", — говорит актер.

Несмотря на развивающуюся агрессивную болезнь в лимфатической системе, актер уверяет, что не боится умереть.

"Я не боюсь смерти. Чего я не хочу делать, так это прекращать жить, потому что мне действительно нравится жить", – говорит Сэм Нилл.

В конце книги актер сообщает, что пока он находится на стадии ремиссии и даже готов начать работу над новым фильмом в Австралии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Брюса Уиллиса умоляет прекратить их преследовать по болезни мужа.

Также "Комментарии" писали о звездах, чей уровень интеллекта вас удивит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-64969344
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!