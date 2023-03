У звезды «Парка Юрского периода» обнаружили смертельную болезнь

Сэм Нилл рассказал, что страдает агрессивной формой неходжкинской лимфомы. Рак третьей стадии был диагностирован в марте 2022 года. Звезда "Парка Юрского периода" признался, что хоть и не боится смерти, но слишком сильно любит жизнь, чтобы от нее отказываться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Актер Сэм Нилл. Фото из открытых источников

Сэм Нилл, наиболее известный ролью в трилогии "Парк Юрского периода", рассказал, что у него диагностировали рак третьей стадии еще в марте 2022 года. Впервые 75-летний актер заметил странные образования на шее во время промо-тура фильма "Мир Юрского периода: Доминион".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По причине болезни, Сэм Нилл перестал сниматься в кино, но чтобы занять себя и отвлечься и дать себе цель для жизни, актер начал писать. Нилл планировал написать несколько рассказов, но процесс его захватил и таким образом меньше чем через год он смог создать свои мемуары с названием Did I Ever Tell you This? ("Или я когда-нибудь говорил тебе это?").

Звезда "Парка Юрского периода" рассказал, что издатели быстро хотели опубликовать книгу, потому что боялись смерти актера.

"Я подозреваю, что мои издатели, они отличные люди, но я думаю, что они хотели выпустить это наспех, на тот случай, если я дам дуба до того, как придет время выпустить эту книгу", — говорит Сэм Нилл.

Кроме того, в какой-то момент Нил размышлял, чтобы назвать свою книгу "Записки умирающего", но все же сменил название.

Актер признался, что проходил несколько этапов химиотерапии, лишивших его волос. Также Ниллу не нравится смотреть на "лысого, сухого старика" в зеркале.

"Прежде всего я хочу вернуть свою бороду. Мне совсем не нравится вид моего лица", — говорит актер.

Несмотря на развивающуюся агрессивную болезнь в лимфатической системе, актер уверяет, что не боится умереть.

"Я не боюсь смерти. Чего я не хочу делать, так это прекращать жить, потому что мне действительно нравится жить", – говорит Сэм Нилл.

В конце книги актер сообщает, что пока он находится на стадии ремиссии и даже готов начать работу над новым фильмом в Австралии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Брюса Уиллиса умоляет прекратить их преследовать по болезни мужа.

Также "Комментарии" писали о звездах, чей уровень интеллекта вас удивит.