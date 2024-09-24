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Убегает из страны: известная российская певица лишается своего имущества

Орбакайте планирует получить большую сумму по продаже недвижимости

24 сентября 2024, 23:20
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Лиля Воробьева

Российская певица Кристина Орбакайте, уехавшая из России в США после начала полномасштабного вторжения в Украину, планирует продать две элитные квартиры в Москве общей стоимостью 400 миллионов рублей. Как сообщают российские СМИ, квартиры расположены в жилом комплексе "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Этот ЖК имеет развитую инфраструктуру, включая фитнес-центр, салон красоты, автомойку и шиномонтаж.

Убегает из страны: известная российская певица лишается своего имущества

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

Также отмечается, что Орбакайте хочет продать дачу своей матери Алле Пугачевой в Солнечногорском районе за 162 миллиона рублей.

В начале российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года, Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram запись с призывом "Нет войне!" и пожеланием "мирного неба". Однако позже этот пост был удален, и с тех пор он больше не комментировал события, связанные с войной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная певица уходит с российской сцены и обратилась к россиянам. Российская певица Кристина Орбакайте, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехавшая в США, объявила о своем выходе со сцены в России. В своем интервью российским СМИ Орбакайте отметила, что ее концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 г. был последним в РФ. Она планирует отправиться на гастроли в США и Канаду со своим шоу "The Best".

Хотя певица упразднила запланированные концерты в России, она не назвала причину этого решения. Орбакайте лишь отметила, что встреча с российской публикой состоится "в лучшей жизни", что, вероятно, свидетельствует о ее намерении дистанцироваться от ситуации в РФ, однако продолжает избегать публичных заявлений о войне в Украине.
 



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Источник: https://life.ru/
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