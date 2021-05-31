Уилл Смит показал, как изменился за месяц марафона похудения

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Ольга Чародий
Актер Уилл Смит, которого недавно фолловеры обвинили в лишнем
весе, в своей социальной сети Инстаграм опубликовал видеоролик, в котором рассказал
о своих планах похудеть и вернуть себе отличную форму. Звезда "Людей в черном"
и других известных фильмов жалуется на
лишний вес и готовится без сожаления гонять себя в спортзале.
Уилл Смит (фото из открытых источников)
Актер решительно настроен сбросить вес, убрать жировые
складки и поправить свое здоровье. К тому же Смит рассказал, что он сам думает о
своей нынешней фигуре.
Далее Уилл в своем ролике показал, что уже начал работать над
собой. Актер посещает тренировки в спортзале, тренируется в домашних условиях и усердно выполняет все программу для похудения.
Уилл Смит дважды номинировался на получение премии Оскар, пять раз на получение Золотого глобуса. Он обладатель премии Грэмми как хип-хоп исполнитель.
Как сообщали ранее 52-летний актер, звезда фильмов "Фокус" и "Плохие парни" Уилл Смит является активным пользователем социальной сети Instagram. Он делится с фанатами забавными видеороликами и фотографиями, не стесняясь, демонстрировать себя настоящего.Недавно в сети он опубликовал фотографию, на которой показал, что карантин, внедренный из-за пандемии коронавируса и ночные перекусы сделали с его спортивным телом. Уилл Смит признался, что сейчас он в худшей в жизни форме.
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