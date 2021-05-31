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Уилл Смит показал, как изменился за месяц марафона похудения

Актер решительно настроен сбросить вес, убрать жировые складки и поправить здоровье

31 мая 2021, 23:30
Автор:

Ольга Чародий

Актер Уилл Смит, которого недавно фолловеры обвинили в лишнем весе, в своей социальной сети Инстаграм опубликовал видеоролик, в котором рассказал о своих планах похудеть и вернуть себе отличную форму. Звезда "Людей в черном" и  других известных фильмов жалуется на лишний вес и готовится без сожаления гонять себя в спортзале.

Уилл Смит показал, как изменился за месяц марафона похудения

Уилл Смит (фото из открытых источников)

Актер решительно настроен сбросить вес, убрать жировые складки и поправить свое здоровье. К тому же Смит рассказал, что он сам думает о своей нынешней фигуре.

"Это так противно. Это тело, которое пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней, когда я  "пасся" у холодильника. Мне нравится моё тело, но я хочу чувствовать себя лучше", — рассказал Смит.

Далее Уилл в своем ролике показал, что уже начал работать над собой. Актер посещает тренировки  в спортзале, тренируется в домашних условиях и усердно выполняет все программу для похудения.

Уилл Смит дважды номинировался на получение премии Оскар, пять раз на получение Золотого глобуса. Он обладатель премии Грэмми как хип-хоп исполнитель.

Как сообщали ранее 52-летний актер, звезда фильмов "Фокус" и "Плохие парни" Уилл Смит является активным пользователем социальной сети Instagram. Он делится с фанатами забавными видеороликами и фотографиями, не стесняясь, демонстрировать себя настоящего.

Недавно в сети он опубликовал фотографию, на которой показал, что карантин, внедренный из-за пандемии коронавируса и ночные перекусы сделали с его спортивным телом. Уилл Смит признался, что сейчас он в худшей в жизни форме. 


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Источник: https://www.instagram.com/willsmith/?utm_source=ig_embed
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