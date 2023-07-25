Украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции: появились подробности

Вскоре в Турции должно было состояться концертное действо бывшей украинки и известной исполнительницы Ани Лорак, но очевидно этому мероприятию не суждено было случится. Жители из Украины приложили усилия, чтобы концерт опальной исполнительницы и ее выступление отменили.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

По информации консула Украины в Анталии Александра Воронова, которую он обнародовал в социальных сетях, решение об отмене концерта бывшей украинской певицы принимал совет руководителей холдинга Kilit Hospitality Group, в него входят отели сети Nirvana.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как он отметил, совет директоров ознакомился с ролью певицы в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину. Повлияло на это решение оценка репутационных рисков после выступления Каролины в концертном зале отеля. Кроме этого, граждане Украины, которые находятся активно бойкотируют это шоу и призывают не допускать туда Ани Лорак. По этой причине совет директоров принял решение об отмене мероприятия.

Еще украинский консул сообщил, что владелец холдинга во время военного вторжения выступает на стороне Украины, и именно по этой причине не хочет больше сотрудничать с артисткой, которая больше года не осуждает войну РФ, кроме того, и дальше активно выступает с концертами на территории России.

Александр Воронов подытожил, что деньги за реализованные билеты будут возвращены зрителям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак на отдыхе с бойфрендом ужаснула внешним видом. Бывшая украинка Ани Лорак, родившаяся в Украине и теперь предавшая ее, чтобы иметь возможность зарабатывать в РФ, обнародовала в социальных сетях новое фото со своим бойфрендом. Знаменитость хвастается тем, что уехала отдыхать вместе с любимым Исааком.