logo

BTC/USD

29226.27

ETH/USD

1859.80

LTC/USD

89.02

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции: появились подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции: появились подробности

Лорак не хотят видеть за границей

сегодня, 22:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Вскоре в Турции должно было состояться концертное действо бывшей украинки и известной исполнительницы Ани Лорак, но очевидно этому мероприятию не суждено было случится. Жители из Украины приложили усилия, чтобы концерт опальной исполнительницы и ее выступление отменили.

Украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции: появились подробности

Ани Лорак (фото из открытых источников)

По информации консула Украины в Анталии Александра Воронова, которую он обнародовал в социальных сетях, решение об отмене концерта бывшей украинской певицы принимал совет руководителей холдинга Kilit Hospitality Group, в него входят отели сети Nirvana.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как он отметил, совет директоров ознакомился с ролью певицы в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину. Повлияло на это решение оценка репутационных рисков после выступления Каролины в концертном зале отеля. Кроме этого, граждане Украины, которые находятся активно бойкотируют это шоу и призывают не допускать туда Ани Лорак. По этой причине совет директоров принял решение об отмене мероприятия.

Еще украинский консул сообщил, что владелец холдинга во время военного вторжения выступает на стороне Украины, и именно по этой причине не хочет больше сотрудничать с артисткой, которая больше года не осуждает войну РФ, кроме того, и дальше активно выступает с концертами на территории России.

Александр Воронов подытожил, что деньги за реализованные билеты будут возвращены зрителям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак на отдыхе с бойфрендом ужаснула внешним видом. Бывшая украинка Ани Лорак, родившаяся в Украине и теперь предавшая ее, чтобы иметь возможность зарабатывать в РФ, обнародовала в социальных сетях новое фото со своим бойфрендом. Знаменитость хвастается тем, что уехала отдыхать вместе с любимым Исааком.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!