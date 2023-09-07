Украинка, победившая на "Миссис мира 2023", попала в скандал из-за дружбы с россиянкой (ФОТО)

36-летняя представительница Украины и жительница Херсона Ирина Бессмертная, одержавшая победу во время конкурса красоты "Миссис мира" 2023 года, оконфузила себя дружбой с конкурсанткой из РФ. На обнародованных снимках и видеороликах, выставленных на странице Ms World International 2023 в социальных сетях, можно увидеть некоторые интересные кадры.

Ирина Бессмертная (фото из открытых источников)

В частности, перед финалом конкурса украинка фотографировалась вместе с российской представительницей Анастасией Машкиной. Участницы сфотографированы в купальниках и улыбаются. Наверное, Бессмертная в этой ситуации приняла решение быть "вне политики".

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Уже в самом финале Ирина стоит вместе с Машкиной и еще одной конкурсанткой из России. Когда объявляли победившего, Бессмертная поддерживала свою российскую соперницу. Можно заметить, что она поддерживала ее за руки.



Еще наша конкурсантка не высказывалась, как относится к агрессивным соседкам во время конкурса. Конкурсантка из России, напротив, пыталась не обнародовать общие снимки с представительницей Украины.



До поездки на конкурс красоты, Бессмертная часто обнародовала фотографии с украинским флагом. Она показала, как радовались херсонцы, когда освободили Херсон от захватчиков. Наша победительница тогда говорила о россиянах – оккупанты и открыто выразила свое мнение. С каких пор Ирина "лояльно" относится к российским конкурсанткам — непонятно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская дирижерша попала в скандал из-за футболки с надписью Wagner Power. Всемирно известная украинская музыкант и дирижер, оказалась в эпицентре скандала, когда на фестивале в Германии оделась в футболку с надписью Wagner Power.