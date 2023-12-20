Украинка стала самой дорогой певицей в России

Бывшая украинка, певица Анна Асти, признана самой дорогой певицей в РФ. Как рассказывает один из организаторов концертов журналистам российских СМИ, звезда свое 40-минутное выступление оценивает в 20 миллионов рублей (более 8 миллионов гривен).

Анна Асти (фото из открытых источников)

Стоимость выступления Асти, как утверждает инсайдер, будет еще зависеть от места прохождения новогоднего корпоратива. Например, за концерт в Москве Асти просит гораздо меньше, однако только потому, что имеет возможность выступить несколько раз за ночь.

"Выступление Анны Asti в Москве стоит от 10 миллионов, а вот в регионы меньше чем за 20-ку она не поедет", – утверждает россиянин.

Еще в список самых дорогих российских артистов входят Shaman, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, группы "Руки вверх" и "Ленинград".

Важно, что Анна Асти во время начала полномасштабной войны была в Украине. Первые дни она и ее родители, муж-россиянин прятались в подвале. После этого певица вернулась в РФ. Поговаривают, что на таком решении настоял ее муж Стас.

В России Асти стала владелицей бизнес – студии красоты и музыкального лейбла. Еще она все время выступает на концертах. Сейчас у Анны Асти уже есть российский паспорт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у променявшая свою страну на кровавые рубли странская певица стала "певицей года" в России. Исполнительница из Украины Анна Асти после того, как началась война, продолжает жить и петь в РФ. Бывшая украинка постоянно участвует в российских музыкальных мероприятиях, борется за номинации в музыкальных премиях. Недавно певица получила в РФ награду "Лучшая певица года", еще удостоенная наград "Прорыв года" и "Песня года".