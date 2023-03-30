Украинская актриса из "Слуги народа" изменила своей стране и осталась жить в России

Популярная украинская артистка Галина Безрук уже много времени живет в РФ с мужем и детьми. С начала военного вторжения экс-украинка еще ни разу не прокомментировала ход полномасштабной войны на своей бывшей родине.

Галина Безрук (фото из открытых источников)

Кроме того, актриса осталась в стране-агрессорке и продолжает привычную жизнь, снимается в сериалах и играет в театре. Многие звездные украинские коллеги осуждают ее за выбор в пользу РФ. Но, как рассказала Безрук, ее родители в Киеве поддерживают выбор дочери.

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"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники — адекватные люди, прекрасно понимающие, что я своими маленькими женскими руками не разрешу проблему двух стран. Поэтому конфликтов у нас нет", — рассказала Безрук в интервью. Стархит".

Она добавляет, что многие коллеги приостановили с ней общение, отвернулись из-за мнений исполнительницы относительно войны.

"Мне вообще неважно, кто из какой страны. Я очень люблю людей и считаю, что если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть нехорошие люди, поэтому точно не по национальному признаку нужно судить, а по поступкам . Понимаю, что многое делается специально, чтобы натравить близких друг на друга, и я этому не поддаюсь", — подытожила Безрук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а ктор родом из Украины променяла свою родину на комфортную жизнь в Москве. 44-летняя киноактриса Ольга Ломоносова уже не первый год играет роли в сериалах и кино. Имея огромный список своего участия в кинофильмах, зрителям она больше всего помнится, сыграв в сериале "Не родись красивой", где она исполнила роль жены главного героя — Киры Воропаевой. Однако Ольга Ломоносова родом из Украины. Она родилась и училась в Донецке.