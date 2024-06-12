Украинская актриса рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

В украинском шоу-бизнесе неожиданно всплыла тревожная новость: Татьяна Песик, известная актриса и звезда "Женского Квартала", поделилась с подписчиками в социальных сетях, что сейчас проходит лечение. Знаменитость, долгое время скрывавшая свои переживания, наконец раскрыла, что ей пришлось столкнуться с необходимостью эндоскопического обследования внутренних органов.

Украинская актриса пожаловалась на проблемы со здоровьем

Песик, которая впервые вышла на большую сцену в рамках КВН во время учебы в университете, за годы своей карьеры превратилась в одну из самых узнаваемых лиц украинской комедии. Она призналась, что долгие месяцы не могла решится на обследование.

"Иду делать эндоскопию. Мне так страшно... Я таблетку не могу глотнуть, а шланг — это вообще нет представления. Но это время должно было наступить. Почти год я оттягивала, чтобы сделать эту процедуру", — рассказала юмористка.

Врачи диагностировали звезде гастрит и застой желчи в кишечнике. Теперь Татьяна начинает курс лечения.

"Я это сделала... У меня руки тряслись, они видели мой страх в глазах, даже дверь закрыли на замок, чтобы я не убежала. Спасибо врачу, который меня правильно настроил. Теперь я знаю, что у меня гастрит и желчь в кишечнике", — рассказала девушка.

Напомним, что Татьяна Песик продолжает свою активную деятельность в театре и телевизионных проектах.

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