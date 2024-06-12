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Украинская актриса рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Татьяна Песик обнаружила гастрит и застой желчи после медицинской проверки

сегодня, 16:22
Автор:
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Черновалова Кристина
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В украинском шоу-бизнесе неожиданно всплыла тревожная новость: Татьяна Песик, известная актриса и звезда "Женского Квартала", поделилась с подписчиками в социальных сетях, что сейчас проходит лечение. Знаменитость, долгое время скрывавшая свои переживания, наконец раскрыла, что ей пришлось столкнуться с необходимостью эндоскопического обследования внутренних органов.

Украинская актриса рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Украинская актриса пожаловалась на проблемы со здоровьем

Песик, которая впервые вышла на большую сцену в рамках КВН во время учебы в университете, за годы своей карьеры превратилась в одну из самых узнаваемых лиц украинской комедии. Она призналась, что долгие месяцы не могла решится на обследование. 

"Иду делать эндоскопию. Мне так страшно... Я таблетку не могу глотнуть, а шланг — это вообще нет представления. Но это время должно было наступить. Почти год я оттягивала, чтобы сделать эту процедуру", — рассказала юмористка.

Врачи диагностировали звезде гастрит и застой желчи в кишечнике. Теперь Татьяна начинает курс лечения. 

"Я это сделала... У меня руки тряслись, они видели мой страх в глазах, даже дверь закрыли на замок, чтобы я не убежала. Спасибо врачу, который меня правильно настроил. Теперь я знаю, что у меня гастрит и желчь в кишечнике", — рассказала девушка.

Напомним, что Татьяна Песик продолжает свою активную деятельность в театре и телевизионных проектах.

Ранее “Комментарии” писали, что известная российская певица Алла Пугачева, выступавшая против действий Кремля, после временного пребывания на Кипре решила переехать. Причиной стали проблемы со здоровьем: из-за жаркой погоды и высокой влажности у певицы начались проблемы с ногами, что затруднило её передвижение.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/zirka-kvartalu-poskarzhilasya-na-problemi-zi-zdorov-yam-meni-tak-strashno-12663906.html
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