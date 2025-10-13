Украинская блоггерша после помолвки с футболистом показалась с синяками в больнице: что произошло

Украинская блоггерша-миллионница Даша Квиткова, недавно обручившаяся с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко, вызвала обеспокоенность среди подписчиков. Звезда опубликовала фото из больницы, где на ее руках видны многочисленные синяки.

Даша Квиткова. Фото: Инстаграм Квитковой

Даша Квиткова обнародовала фото в Instagram-stories. На снимках она стоит в больничной палате в синих джинсах, черной футболке и бахилах. Блогерша пояснила, что проходит курс лечения из-за низкого уровня железа в организме.

Даша Кветкова. Фото: Инстаграм Квитковой

По словам Даши, по понедельникам она посещает больницу для капельниц, которые помогают нормализовать показатели.

"Я на своем месте каждый понедельник. Вот как выглядят руки человека, проходящего курс лечения и поднимающего уровень железа", — написала блогерша.

После процедур на руках появились заметные кровоподтеки, из-за чего фанаты заподозрили травмы или проблемы со здоровьем. Квиткова заверила, что это нормальная реакция на регулярные капельницы и попросила подписчиков не волноваться. Она также посоветовала женщинам периодически проверять важные показатели крови.

Даша Кветкова в больнице. Фото: Инстаграм Кветковой

Даша Квиткова - известная блоггерша, бизнесвумен и инфлюэнсерша, получившая популярность благодаря победе в реалити-шоу "Холостяк". Там она познакомилась с телеведущим Никитой Добрыниным. Пара поженилась, однако два года назад развелась. У них есть общий сын Лев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 6 сентября Даша Квиткова и футболист Владимир Бражко объявили о помолвке, опубликовав романтические фото из признания, на которых блоггер показала роскошное кольцо.

Также "Комментарии" писали, что Даша Квиткова поделилась в социальных сетях фотографией ювелирного украшения, которое стоит 75 тысяч гривен.