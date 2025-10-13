logo_ukra

Українська блогерка після заручин з футболістом показалася із синцями в лікарні: що сталося
НОВИНИ

Українська блогерка після заручин з футболістом показалася із синцями в лікарні: що сталося

Даша Квіткова налякала фанатів фото з лікарні. Блогерка пояснила, що проходить курс крапельниць через низький рівень заліза в організмі.

13 жовтня 2025, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яка нещодавно заручилася з футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком, викликала занепокоєння серед підписників. Зірка опублікувала фото з лікарні, де на її руках видно численні синці.

Українська блогерка після заручин з футболістом показалася із синцями в лікарні: що сталося

Даша Квіткова. Фото: Інстаграм Квіткової

Даша Квіткова оприлюднила фото в Instagram-stories. На знімках вона стоїть у лікарняній палаті в синіх джинсах, чорній футболці та бахілах. Блогерка пояснила, що проходить курс лікування через низький рівень заліза в організмі.

Українська блогерка після заручин з футболістом показалася із синцями в лікарні: що сталося - фото 2

Даша Квіткова. Фото: Інстаграм Квіткової 

За словами Даші, щопонеділка вона відвідує лікарню для крапельниць, які допомагають нормалізувати показники.

"Я на своєму місці кожен понеділок. Ось як виглядають руки людини, яка проходить курс лікування і підіймає рівень заліза", — написала блогерка.

Після процедур на руках з’явилися помітні синці, через що фанати запідозрили травми чи проблеми зі здоров’ям. Квіткова запевнила, що це нормальна реакція на регулярні крапельниці та попросила підписників не хвилюватися. Вона також порадила жінкам періодично перевіряти важливі показники крові.

Українська блогерка після заручин з футболістом показалася із синцями в лікарні: що сталося - фото 2

Даша Квіткова в лікарні. Фото: Інстаграм Квіткової 

Даша Квіткова - відома блогерка, бізнесвумен та інфлюенсерка, яка здобула популярність завдяки перемозі у реаліті-шоу "Холостяк". Там вона познайомилася з телеведучим Микитою Добриніним. Пара одружилася, проте два роки тому розлучилася. У них є спільний син Лев.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 6 вересня Даша Квіткова та футболіст Володимир Бражко оголосили про заручини, опублікувавши романтичні фото з освідчення, на яких блогерка показала розкішну каблучку.

Також "Коментарі" писали, що Даша Квіткова поділилася в соціальних мережах фотографією ювелірної прикраси, яка коштує 75 тисяч гривень.



Джерело: https://www.instagram.com/kvittkova/
