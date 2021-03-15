Украинская певица попала в больницу с кровотечением

Известную певицу, экс-участницу группы "NikitA" Дашу Астафьеву срочно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. Артистка перенесла операцию и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Даша Астафьева (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что несколько дней назад у нее начались сильные боли в животе. Тогда Даша не обращала на это должного внимания, поскольку думала, что виной всему менструация. Она принимала обезболивающие таблетки и продолжала заниматься своими делами, съемками и встречами. Но лекарства не оказывали никакого эффекта, тогда Астафьева решила, что она просто устала и перенервничала и ей нужно отдохнуть.

По словам певицы, ночью боль в животе усилилась, но она не стала нарушать свои планы и подводить людей и вместо больницы отправилась работать. Но боль не утихала и артистку все-таки отвезли в больницу, там выяснили, что у нее открылось внутреннее кровотечение.

"3 дня назад мне сняли швы и подтвердили, что все хорошо. Сегодня, когда я уже смогла ознакомиться со всей информацией по этой теме, понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло", — отметила Даша.

Также знаменитость призвала девушек бережно относиться к своему здоровью и заявила, что не стоит терпеть, когда что-то болит.

"Если что-то беспокоит, расскажите хотя бы близким. Не оставайтесь с бедой один на один. Это не разумно", — подытожила Астафьева.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская впервые рассказала о том, как была на волоске от смерти из-за экстремального похудения. После этого, певица работала с психологом и пересмотрела свой рацион.

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