Украинская певица попала в больницу с кровотечением

Язык
Coinspot 15.03.2021
BTC/USD
56834.21
ETH/USD
1791.33
LTC/USD
203.11
НБУ 15.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Известную певицу, экс-участницу группы "NikitA" Дашу Астафьеву срочно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. Артистка перенесла операцию и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Даша Астафьева (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что несколько дней назад у нее начались сильные боли в животе. Тогда Даша не обращала на это должного внимания, поскольку думала, что виной всему менструация. Она принимала обезболивающие таблетки и продолжала заниматься своими делами, съемками и встречами. Но лекарства не оказывали никакого эффекта, тогда Астафьева решила, что она просто устала и перенервничала и ей нужно отдохнуть.
По словам певицы, ночью боль в животе усилилась, но она не стала нарушать свои планы и подводить людей и вместо больницы отправилась работать. Но боль не утихала и артистку все-таки отвезли в больницу, там выяснили, что у нее открылось внутреннее кровотечение.
Также знаменитость призвала девушек бережно относиться к своему здоровью и заявила, что не стоит терпеть, когда что-то болит.
"Если что-то беспокоит, расскажите хотя бы близким. Не оставайтесь с бедой один на один. Это не разумно", — подытожила Астафьева.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская впервые рассказала о том, как была на волоске от смерти из-за экстремального похудения. После этого, певица работала с психологом и пересмотрела свой рацион.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости