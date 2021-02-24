Ведущая «Орла и решки» чуть не умерла из-за похудения



















Украинская певица, ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская впервые рассказала о том, как была на волоске от смерти из-за экстремального похудения.

Алина Астровская / фото: uhd.name

В программе "Жизнь известных людей" знаменитость призналась, что в течение долгого времени боролась с лишними килограммами. Из-за неправильного питания и гормонального сбоя она то набирала вес, то сбрасывала. Но был случай, когда она поправилась на 22 килограмма и подруги ей намекнули, что пора привести тело в порядок.

По их совету, Алина начала правильно питаться и каждый день уделять физической активности, но новый режим не давал никаких результатов, и вскоре у певицы развилась депрессия. Тогда она пошла на радикальные меры и стала принимать таблетки для похудения.

Вспоминая то время, Астровская заявила, что такие таблетки нельзя принимать ни при каких обстоятельствах, потому что они только вредят организму. Из-за своего ярого желания любыми средствами избавиться от лишних килограмм ведущая "Орла и решки" чуть не умерла.

"Я попадала в реанимацию. Наверное, больше начинаешь ценить жизнь, когда она у тебя на волоске. Это был отек Квинке – когда перекрывает дыхательные пути, и ты начинаешь задыхаться", — отметила Алина.

После этого случая звезда начала заниматься с психологом, пересмотрела свой рацион питания и образ жизни в целом, стала вегетарианкой и больше не страдает от проблем с лишним весом.

Напомним, недавно голливудский актер, звезда фильма "Земля будущего" Джордж Клуни рассказал, как отказался на больничной койке из-за того, что резко потерял вес.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американка отказалась от одного продукта и похудела на 80 килограммов.

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