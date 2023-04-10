Украинская певица, предавшая родину, получила музыкальные награды в России (ВИДЕО)

Изменница Украины Анна Асти, которая сейчас находится в РФ и не осуждает захватнические действия страны-агрессорки, получила награды в России. Опальную исполнительницу признали "певицей года" по версии премии "Жара".

Анна Asti (фото из открытых источников)

Еще предательница ASTI имеет награду за песню, которую она пела вместе с поклонником Путина Филиппом Киркоровым. Пока РФ бомбит города ее родины, она работала над треками с коллегой, выступающей на стороне кремлевской агрессии.

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На самой церемонии певица визжала от радости. Когда произнесли ее имя, Асти обнималась с Филиппом и еще поцеловала путиниста.

"Столько на премиях я еще не плакала никогда. Мне на несколько секунд вчера показалось, что это сон, но нет!" — сказала исполнительница, комментируя событие на церемонии.

Певица хвастается своими победами в соцсетях, но полностью игнорирует вопросы подписчиков, почему ничего не говорит о военном вторжении в Украину. Еще год назад, когда Россия начала полномасштабную войну, исполнительница была, как и все жительницей украинского города. Она скрывалась в укрытии, но позже уехала в РФ и там делала вид, что ничего не произошло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины, которая после вторжения вернулась в Россию, цинично спела "Чорнобривці". Поступок опальной певицы Анны Асти, которая, когда началось полномасштабное российское вторжение, скрывалась в бомбоубежище, однако позже уехала в Россию, в годовщину начала войны разозлил многих украинцев. Исполнительница обнародовала видеоролик, где поет известную песню "Чорнобривці". Также Анна привела строчки из песни, что, когда смотрит на бархатцы, то сразу вспоминает маму. Предательница Асти добавила строчку, где говорится о родной земле.