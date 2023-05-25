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Украинская певица, променявшая свою страну на кровавые рубли, стала "певицей года" в России

Анна Асти изменила родной стране ради кровавых рублей

25 мая 2023, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница из Украины Анна Асти после того, как началась война, продолжает жить и петь в РФ. Бывшая украинка постоянно участвует в российских музыкальных мероприятиях, борется за номинации в музыкальных премиях.

Украинская певица, променявшая свою страну на кровавые рубли, стала "певицей года" в России

Анна Асти (фото из открытых источников)

Недавно певица получила в РФ награду "Лучшая певица года", еще удостоенная наград "Прорыв года" и "Песня года". Бывшая жительница Черкасс очень рада своим песенным победам в нескольких номинациях, поэтому просто на сцене высказалась, что "не зря" пела для жителей РФ.


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При этом, получив премию, знаменитость спела несколько своих новых песен. Пока она развлекает российскую публику, родители Анны скрываются в Украине, как и все от обстрелов.

При этом знаменитая черкащанка посещала родной город еще до полномасштабного вторжения и ей пришлось провести несколько дней в бомбоубежище со своим мужем.

Но решение своего Асти не изменило и вернулось в РФ, где получает гонорары в кровавых рублях. Важно, что за все это время, когда идет война, певица никак не осудила все преступления российских захватчиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины, предавшей родину, собирается бежать из России . Бывшая исполнительница из Украины Анна ASTI, не осуждающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, вынашивает план побега в Дубай. У певицы нет желания проживать в России, потому что там ее заставляют платить налоги и заставляют отказаться от паспорта Украины. По информации блогера Богдана Беспалова, который в своем видео ссылается на так называемый "инсайдерский ливень", полученный от подписчиков, опальная исполнительница хотела возобновить карьеру в Украине. Но Асти не успела, она прибыла в украинскую столицу 23 февраля 2022 года.



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