Украинская певица публично призналась, что увлекалась актерами, игравшими бандитов из 90-х в РФ

Лиля Воробьева
Украинская исполнительница Анастасия Приходько снова вызвала резонанс своим заявлением, выразив симпатию к персонажам российских криминальных лент. В своем Instagram певица призналась, что ей нравятся так называемые "плохие парни".
Анастасия Приходько (фото из открытых источников)
Артистка возмутилась тем, что среди украинских звезд, по ее мнению, почти нет личностей, которые могли бы стать настоящими кумирами молодого поколения. Она вспомнила собственную юность и рассказала, что увлекалась героями фильмов "Брат", "Бумер" и сериала "Бригада".
Певица отметила, что в украинской культурной среде долгое время создавали слишком "правильные" образы героев, тогда как ей всегда импонировали более дерзкие и неоднозначные персонажи. По словам Приходько, эта ситуация не изменилась и сейчас, поэтому молодежь продолжает ориентироваться на иностранных кумиров.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась по поводу публичных людей, которые, по ее мнению, провоцируют языковые споры в обществе. В интервью Натальи Влащенко, во время которого артистка общалась по-русски, она раскритиковала блогершу Елену Мандзюк.
Приходько отметила, что подобные заявления могут иметь серьезные последствия и спровоцировать внутренний раскол в государстве.