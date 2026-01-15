logo

Украинская певица публично призналась, что увлекалась актерами, игравшими бандитов из 90-х в РФ
НОВОСТИ

Украинская певица публично призналась, что увлекалась актерами, игравшими бандитов из 90-х в РФ

Анастасия Приходько рассказала о своем идеальном мужчине.

15 января 2026, 22:43
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Украинская исполнительница Анастасия Приходько снова вызвала резонанс своим заявлением, выразив симпатию к персонажам российских криминальных лент. В своем Instagram певица призналась, что ей нравятся так называемые "плохие парни".

Украинская певица публично призналась, что увлекалась актерами, игравшими бандитов из 90-х в РФ

Анастасия Приходько (фото из открытых источников)

Артистка возмутилась тем, что среди украинских звезд, по ее мнению, почти нет личностей, которые могли бы стать настоящими кумирами молодого поколения. Она вспомнила собственную юность и рассказала, что увлекалась героями фильмов "Брат", "Бумер" и сериала "Бригада".

"Я прокинулася з думками про те, які "кумири" зараз у молоді. Не побоюся сказати, що мої "кумири" дитинства — це "Космос", "Ошпарений" і Бодров! Я замислилася, а чому в моєму дитинстві не було "крашів" з України? І зрозуміла: у нас не роблять героїв на екрані, тому що у нас їх просто немає або носяться з одним", — высказалась Приходько.

Певица отметила, что в украинской культурной среде долгое время создавали слишком "правильные" образы героев, тогда как ей всегда импонировали более дерзкие и неоднозначные персонажи. По словам Приходько, эта ситуация не изменилась и сейчас, поэтому молодежь продолжает ориентироваться на иностранных кумиров.

"А потом все удивляются, почему так происходит, что дети сейчас все больше смотрят аниме, слушают BTS, западную музыку и ищут "лучших" в других странах. А все почему? Девушки любят "плохих парней"", — заключила артистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась по поводу публичных людей, которые, по ее мнению, провоцируют языковые споры в обществе. В интервью Натальи Влащенко, во время которого артистка общалась по-русски, она раскритиковала блогершу Елену Мандзюк.

Приходько отметила, что подобные заявления могут иметь серьезные последствия и спровоцировать внутренний раскол в государстве.

"Мне кажется, что такие как Мандзюк, — это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне. Я, возможно, и грубо говорю, но это мое впечатление такое... И теперь каждый мало-мальски человек решил, что он — вершитель судьбы того или иного человека. Мне не нравится история, когда меня пытаются изменить, сломать, заставить мне что-то делать, и я и мне." певица.



