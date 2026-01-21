Украинская певица рассказала, как ее звали в Россию после захвата Крыма

Украинская исполнительница Оксана Пекун поделилась воспоминаниями о событиях начала российской агрессии в 2014 году, когда ей поступало предложение выступить в России за большие деньги. В комментарии УНИАН певица рассказала, что тогда ее звали на фестиваль в Санкт-Петербурге, обещая гонорар в 10 тысяч долларов.

Оксана Пекун (фото из открытых источников)

"Это был 2014 год, когда россияне только зашли в Крым. Мне предложили поехать в Санкт-Петербург на фестиваль и заплатить 10 тысяч долларов. Я даже не рассматривала это предложение. Для меня это было принципиальное "нет", – отметила Пекун.

Артистка подчеркнула, что для нее гражданская позиция всегда имела больший вес, чем финансовая выгода. По ее словам, сцена — это не просто профессия, но осознанная ответственность перед своим государством и аудиторией.

Недавно несмотря на войну и сложные условия, в которых живет страна, Оксана Пекун представила новую композицию "Коля — другая судьба". Песня стала для певицы символом творческого обновления и отражением произошедших с ней внутренних трансформаций за годы полномасштабной войны.

Выход композиции совпал с глубокими личными переживаниями исполнительницы, связанными с войной и трагедиями, свидетелем которых она стала за это время.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица Юлия Юрина из группы Yuko, которая имеет российское гражданство и уже много лет пытается оформить украинский паспорт, поделилась, на какой стадии сейчас находится этот процесс.

В разговоре с BLIK.ua артистка рассказала, что неоднократно подавала документы в Государственную миграционную службу. Однако каждый раз ей сообщали, что пакет документов оформлен не полностью. Пока Юлия собирала недостающие справки, в ведомстве менялись правила, из-за чего процедуру приходилось начинать с самого начала. По словам певицы, впоследствии ситуация дошла до того, что миграционники даже обнародовали у себя на Facebook информацию о том, по какой процедуре Юлия Юрина может получить гражданство. Она отметила, что там было указано всего четыре пункта, один из которых касается государственного интереса для Украины. Для подтверждения этого критерия, по ее словам, за него должно поручиться определенное министерство — в ее случае Министерство культуры.

