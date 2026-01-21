Українська співачка розповіла, як її кликали в Росію після захоплення Криму

Українська виконавиця Оксана Пекун поділилася спогадами про події початку російської агресії у 2014 році, коли їй надходила пропозиція виступити в Росії за великі гроші. В коментарі УНІАН співачка розповіла, що тоді її кликали на фестиваль у Санкт-Петербурзі, обіцяючи гонорар у 10 тисяч доларів.

Оксана Пекун (фото з відкритих джерел)

"Це був 2014 рік, коли росіяни тільки зайшли в Крим. Мені запропонували поїхати в Санкт-Петербург на фестиваль і заплатити 10 тисяч доларів. Я навіть не розглядала цю пропозицію. Для мене це було принципове "ні", — зазначила Пекун.

Артистка наголосила, що для неї громадянська позиція завжди мала більшу вагу, ніж фінансова вигода. За її словами, сцена — це не просто професія, а й усвідомлена відповідальність перед своєю державою та аудиторією.

Нещодавно, попри війну та складні умови, в яких живе країна, Оксана Пекун представила нову композицію "Коля — інша доля". Пісня стала для співачки символом творчого оновлення та віддзеркаленням внутрішніх трансформацій, що відбулися з нею за роки повномасштабної війни.

Вихід композиції співпав із глибокими особистими переживаннями виконавиці, пов’язаними з війною та трагедіями, свідком яких вона стала за цей час.

