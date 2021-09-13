Украинская певица рассказала о диагнозе старшего сына, который учится в инклюзивном классе

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МЕНЮ
Козлова Альбіна
Одна из звезд шоу-бизнеса, певица Юлия Загорская, которую знают как Мяту, решила поделиться своим опытом отцовства.
Певица Мята с сыновьями, фото из открытых источников
В программе "Звездный путь" на YouTube показали новость о том, как взрослая женщина в России прогоняла с детской площадки детей с особыми потребностями. Давая комментарии ведущим программы звезды украинского шоу-бизнеса раскритиковали такой поступок.
Певица Мята призналась, что у ее 13-летнего сына Юрия поражение головного мозга. У него на мозге два рубца, которые не заживают. Обратилась женщина к медикам с жалобами на то, что у малолетнего сына начался регресс в развитии. По ее словам, в то время, когда мальчику исполнилось 4 года, почти никто из врачей не мог поставить диагноз ребенку. Юлия говорит, что они нашли одну клинику и одного специалиста, который правильно поставил диагноз.
Тогда таких детей отдавали в закрытые интернаты, где никто не видел что там с теми детьми происходит. Мальчика отдали в частную школу, где он учился до 10 лет. Сейчас Юрий ходит в инклюзивный класс.
Однако несмотря на внедренную программу инклюзивного образования, таких школ, где могут учиться дети с особыми потребностями, очень мало.
Однако украинцы тоже странно реагируют на ее сына, говорит певица: кто-то с удивлением оглядывается, когда тот может что-то выкрикнуть, кто-то пытается отругать мальчика за какие-то действия.
Как сообщал портал "Комментарии", Юрий Горбунов рассказал, как назвали новорожденного сына.
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