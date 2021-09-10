Юрий Горбунов рассказал, как назвали новорожденного сына

Юрий Горбунов поделился как супруги назвали новорожденного сына. Об этом сообщает ТСН.

Родители малыша рассказали как назвали его, фото из открытых источников

Сначала у них было несколько вариантов имени для сына, однако выбрали лучший. Имя мелодично звучит вместе с фамилией и отчеством.

Поэтому назвали младшего сына Даниилом. По словам отца, Даней мальчика не называть не будут даже в кругу семьи, максимум Данилко. По мнению родителей новорожденного, Горбунов Даниил Юрьевич хорошо звучит.

Даниил в семье второй сын, он родился за несколько дней до того, как его отцу Юрию Горбунову исполнился 51 год. Мальчик родился на христианский праздник 19 августа, а 24 августа Юрий Горбунов праздновал свой день рождения. В семье есть 4-летний сын Иван.



Екатерина Осадчая имеет старшего сына Илью, которому уже исполнилось 19 лет.

В день рождения младшего сына Екатерина Осадчая написала в соцсети, что она стала мамой троих сыновей и поблагодарила мужа за поддержку. Телеведущая отметила, что у них получаются хорошие ребята.

Как сообщал портал "Комментарии", актер украинского сериала наконец женился на любимой. Пара была в отношениях три года и сыграла свадьбу через два дня. Девушка призналась, что у них не было ни платья, ни костюма, ни обручальных колец — все сделали за сутки. Платье невеста заказывала в свадебном салоне в Мукачево.

Мы также писали, что Юрий Горбунов показал нежное фото со своим новорожденным сыном. Фотография с Горбуновым-младшим в киевской больнице за час собрала рекордное количество лайков: 30 тысяч. Телеведущий очень проникновенно подписал фото с крохой-сыном: "Вот он — наш нежность".

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