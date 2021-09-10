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Главная Новости Звезды персона Юрий Горбунов рассказал, как назвали новорожденного сына
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Юрий Горбунов рассказал, как назвали новорожденного сына

С именем для младшего члена семьи родители уже определились

сегодня, 20:20
Автор:

Козлова Альбіна

Юрий Горбунов поделился как супруги назвали новорожденного сына. Об этом сообщает ТСН.

Юрий Горбунов рассказал, как назвали новорожденного сына

Родители малыша рассказали как назвали его, фото из открытых источников

Сначала у них было несколько вариантов имени для сына, однако выбрали лучший. Имя мелодично звучит вместе с фамилией и отчеством.

Поэтому назвали младшего сына Даниилом. По словам отца, Даней мальчика не называть не будут даже в кругу семьи, максимум Данилко. По мнению родителей новорожденного, Горбунов Даниил Юрьевич хорошо звучит.

Даниил в семье второй сын, он родился за несколько дней до того, как его отцу Юрию Горбунову исполнился 51 год. Мальчик родился на христианский праздник 19 августа, а 24 августа Юрий Горбунов праздновал свой день рождения. В семье есть 4-летний сын Иван.

Екатерина Осадчая имеет старшего сына Илью, которому уже исполнилось 19 лет.

В день рождения младшего сына Екатерина Осадчая написала в соцсети, что она стала мамой троих сыновей и поблагодарила мужа за поддержку. Телеведущая отметила, что у них получаются хорошие ребята.

Как сообщал портал "Комментарии", актер украинского сериала наконец женился на любимой. Пара была в отношениях три года и сыграла свадьбу через два дня. Девушка призналась, что у них не было ни платья, ни костюма, ни обручальных колец — все сделали за сутки. Платье невеста заказывала в свадебном салоне в Мукачево.

Мы также писали, что Юрий Горбунов показал нежное фото со своим новорожденным сыном. Фотография с Горбуновым-младшим в киевской больнице за час собрала рекордное количество лайков: 30 тысяч. Телеведущий очень проникновенно подписал фото с крохой-сыном: "Вот он — наш нежность".


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Источник: https://tsn.ua/glamur/yuriy-gorbunov-rozpoviv-chomu-voni-z-druzhinoyu-nazvali-drugogo-sina-same-danilom-1864315.html
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