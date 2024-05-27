Украинская певица стала мамой в третий раз: как назвали ребенка

Украинская певица Джамала снова испытала радость материнства. Так, 24 мая, она в третий раз стала мамой, подарив своему супругу Бекиру Сулейманову еще одного маленького принца. Малышу дали имя Алим-Сеит Бекир. Мальчик родился весом 3 кг и ростом 50 см. Известно, что Джамала рожала в одном из киевских роддомов.

Рождение третьего сына Джамалы

Эмоционально и искренне Джамала поделилась своими чувствами в своих социальных сетях, опубликовав трогательное изображение ножек новорожденного.

"24.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю".





Поздравления от коллег и поклонников не заставили себя ждать. Известные личности, такие как Юлия Санина, Даша Малахова и Дарья Коломиец, оставили теплые слова в адрес новоиспеченной мамы.

Интересный факт: всего день до рождения сына, 23 мая, Джамала выступала на сцене Национальной музыкальной премии YUNA 2024, что подчеркивает ее невероятную силу и посвященность своему делу. Певица смогла не только принять участие в важном культурном событии, но и вернуться домой вовремя, чтобы встретить новую жизнь.

Напомним, что на сцене Октябрьского дворца в Киеве недавно состоялась церемония вручения 13-й Национальной музыкальной премии YUNA, которая отметила выдающиеся достижения украинских артистов в прошлом году. Имена победителей были оглашены в атмосфере торжества и восторженных аплодисментов .

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