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Украинская певица стала мамой в третий раз: как назвали ребенка

Семья Джамалы пополнилась третьим ребенком: радостные подробности из роддома

сегодня, 12:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украинская певица Джамала снова испытала радость материнства. Так, 24 мая, она в третий раз стала мамой, подарив своему супругу Бекиру Сулейманову еще одного маленького принца. Малышу дали имя Алим-Сеит Бекир. Мальчик родился весом 3 кг и ростом 50 см. Известно, что Джамала рожала в одном из киевских роддомов. 

Украинская певица стала мамой в третий раз: как назвали ребенка

Рождение третьего сына Джамалы

Эмоционально и искренне Джамала поделилась своими чувствами в своих социальных сетях, опубликовав трогательное изображение ножек новорожденного. 

"24.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю".

Украинская певица стала мамой в третий раз: как назвали ребенка - фото 2

Поздравления от коллег и поклонников не заставили себя ждать. Известные личности, такие как Юлия Санина, Даша Малахова и Дарья Коломиец, оставили теплые слова в адрес новоиспеченной мамы.

Интересный факт: всего день до рождения сына, 23 мая, Джамала выступала на сцене Национальной музыкальной премии YUNA 2024, что подчеркивает ее невероятную силу и посвященность своему делу. Певица смогла не только принять участие в важном культурном событии, но и вернуться домой вовремя, чтобы встретить новую жизнь.

Напомним, что на сцене Октябрьского дворца в Киеве недавно состоялась церемония вручения 13-й Национальной музыкальной премии YUNA, которая отметила выдающиеся достижения украинских артистов в прошлом году. Имена победителей были оглашены в атмосфере торжества и восторженных аплодисментов .

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Источник: https://tsn.ua/glamur/dzhamala-vtretye-stala-mamoyu-ta-pokazala-pershe-foto-novonarodzhenogo-sina-2587296.html
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