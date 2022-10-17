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Украинская певица возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары

Огневич рассказала, какие именно благотворительные мероприятия она подразумевает

сегодня, 19:07
Автор:

Лиля Воробьева
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Певица из Украины Злата Огневич подняла тему оплаты артистам за участие в благотворительных мероприятиях. Звезда возмутилась, что за свою работу звезды не получают гонорары. Соответствующее обращение она записала в Instagram-stories и объяснила, что имела в виду.

Украинская певица возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары

Злата Огневич (фото из открытых источников)

Злата Огневич рассказала, что исполнителям покрывают их расходы на еду и организацию выступления. Но, по мнению артистки, их тяжелый труд должен оплачиваться, ведь знаменитости тоже  нужно за что-то жить.

"Кто это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее. Почему организаторы благотворительных событий позволяют себе просить артистов выступать на этих событиях совершенно бесплатно, не покрывают никаких расходов со стороны артиста. В то же время покрывают расходы по пище, звуку, организации.Как так случилось, что сейчас, во время полномасштабного вторжения, работа и талант, а также нелегкий труд артистов обесценился. Но артисты – это как? Это расходящийся материал? – заявила Злата.

Певица уточнила, что подразумевает только благотворительные мероприятия – вечеринки или тематические вечера. По ее мнению, артисты должны выступать для военных бесплатно и делают это.

Украинская певица возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары - фото 2
Украинская певица возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары - фото 3
Украинская певица возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары - фото 4

"Я все понимаю, есть очень разные концерты. Например, концерты для военных, где выступаем мы с артистами абсолютно бесплатно. Но речь идет именно о вечеринках, благотворительных вечерах, посольствах. Артисты зарабатывают своим нелегким трудом на свой хлеб", — сказала Огневич.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Соловьев с истерикой набросился на Пугачеву из-за ее возвращения в Россию. Телеведущий Владимир Соловьев, вырвавшийся на первое место в условном рейтинге главных пропагандистов Кремля, не находит себе покоя из-за возвращения в Россию певицы Аллы Пугачевой. Так пропагандист в одной из своих передач заявил, что звезда вернулась в Россию, потому что у нее деньги закончились и теперь нужно было бы внести ясность по поводу войны в Украине.



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