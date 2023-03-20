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Украинская певица вспомнила о личном знакомстве с Путиным, его звонках и приглашениях

По словам Камалии, она и представить не могла, что РФ нападет на Украину.

20 марта 2023, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница Камалия вспомнила старое знакомство с президентом РФ Путиным. Она рассказала, что впервые они встретились в столице Украины, затем певица получала личное приглашение от главы Кремля о выступлениях на некоторых мероприятиях. Эти воспоминания звезда обнародовала в социальных сетях.

Украинская певица вспомнила о личном знакомстве с Путиным, его звонках и приглашениях

Певица Камалия (фото из открытых источников)

"Я много раз выступала перед Путиным. В жизни много сюрпризов! Вы не можете представить это сейчас. Я встретила Путина в Киеве, а потом он начал звать меня в Кремль петь с 2005 года. Он часто звонил мне, а потом вдруг перестал звонить". Я не знаю почему. После этого я увидела смену президента, он стал другим", – сообщила Камалия.


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Тогда, как утверждает исполнительница, глава РФ казался ей порядочным мужчиной и она не смогла подумать, что через несколько лет он станет инициатором настоящего геноцида украинских граждан.

"Все артисты, мы сидели вместе и ели вместе после выступлений или во время саммитов СНГ. Он выглядел добрым. В то время, если бы кто-то сказал мне, что Путин нападет на Украину, я бы не поверила. Потому что я знаю, что он любит Украину. Он каждый раз говорил, что Украина и Россия должны быть вместе, но он хочет новый СССР", — сообщила звезда.

Важно, что теперь Камалия активна в благотворительности и выступает для военных ВСУ. Еще звезда недавно посетила Пакистан, откуда ее муж Мохаммад Захур. Там она собирала средства для нужд украинских Вооруженных Сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что самая богатая певица в Украине рассказала, сколько у нее нянь и помощников. Одна из самых богатых украинских исполнительниц Камалия со своим мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром растят дочерей Мирабеллу и Арабеллу. Помогают с бытовыми и ежедневными хлопотами зажиточной семье несколько человек.



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Источник: https://www.instagram.com/p/Cp_mkZgImes/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a6c8751d-7240-42db-8ab5-1038798fb500
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