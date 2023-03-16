Украинская телеведущая раскритиковала мужчин, которые веселятся во время войны

Известная телеведущая Маша Ефросинина критически высказалась в отношении мужчин, весело проводящих время, когда продолжается полномасштабная война РФ против Украины, в заведениях Киева. Она не сдерживала эмоций, когда говорила о тех, кто является распространителем клеветы. Об этом пишет "УНИАН".

Маша Ефросинина (фото из открытых источников)

"Да, я говорила и говорю, что воевать или нет — это личное дело каждого гражданского мужчины. Все разные, у всех свои обстоятельства жизни и своя сила психики. Также я сильно стараюсь придерживаться данного себе обещания — не осуждать и не ср*ться со своими во время этой страшной войны, которая и так нас всех убивает ментально!Убивает! Это факт! Я даже научилась овладевать собой, когда всяческие пухлые лица мужского пола сидят перед камерой, и единственным своим "важным делом для страны" считают снимание своих мерзких л*йноблогов, которые базируются на клевете и образах, и провоцируют только разжигание агрессии внутри страны!", — пишет ведущая в социальных сетях.

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Еще она привела ответ из своего разговора из нового интервью, добровольцем Денисом Квебеком. Она спросила, какие мотивации не мобилизованным людям учиться и помнить о войне.

Квебек ответил, что украинским военнослужащим, теперь на фронте, нужно помогать, и поэтому нужно провести ротации. Ефросинина откровенно говорит, что ей трудно сдерживаться, когда она наблюдает за мужчинами, проводящими свою жизнь так, словно войны нет.

"Но вот, что никак пока не дается мне в овладении — это люди, которые живут так, будто войны нет... Как будто такие как Денис, мой муж и еще куча украинских добровольцев, и так их защитят ценой своих жизней... Я просто ох*еваю в столичных заведениях, когда вижу, как безобразно ведут себя некоторые надменные бизнесмены, просто продолжая так же веселиться на широкую, как жили до большой войны.. Веселитесь уже дома!У всех сейчас телефоны! Ваше поведение видят потом на видео наши воины. Большинство из них уже год без ротации сидят в окопах и гибнут, гибнут, гибнут... Повсюду трагедии и смерти... Должна быть элементарная совесть!", — обращается к ним телеведущая.

Она призвала украинцев помнить о тех, кто защищает наше спокойствие на линии фронта. Как советует Ефросинина, хорошо бы записаться на занятия в тире или просто привести себя в форму

"Война, напоминаю, в разгаре… Кто знает", — резюмирует украинская тележурналистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что телеведущая из России рассказала, что ей во Львове предложили "ведро кокаина".