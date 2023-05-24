Украинская ведущая подколола Камалию за ее выход в Каннах

Известная актриса и ведущая Даша Малахова все еще находится под впечатлениями выхода певицы Камалии и ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура на красной дорожке Каннского кинофестиваля, написав по этому поводу собственный комментарий – он получился едким, как яблочный уксус, этим очень гордится Даша.

Камалия и Захур в Каннах (фото из открытых источников)

В частности, Малаховой не понравилось, что Камалия завернулась в украинский флаг. При этом, парные костюмы мужа и жены были в одних и тех же, национальных цветах. Еще ведущей не понравился комментарий Камалии, где она сказала, что представляет в Каннах Украину во всей ее красоте.

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"Наконец-то мы спасены, и наши стильные и умные коллеги из сферы кино приехали на фестиваль, чтобы достойно представить страну, показать самолет и напомнить всем об известной сцене из Титаника. Я уверена, что они дали всем понять, что мы разбираемся в современном кино и и искусстве вообще. Даже если в этот мир попадет метеорит, некоторые вещи — неизменные. Бабочка топ. И я это люблю. Вот люблю я эту няшную ерунду.Иду спать с улыбкой. Может и Болливуд построим... И интересно, кто же все-таки выплывет на чемодане.", — написала после этого Даша Малахова на своей странице в социальных сетях.

Подписчики в комментариях написали ведущей о том, что Камалия и Захур разводятся, но на красной дорожке еще изображают пару.

"Если такая ситуация и надо ехать в Канны, спасать страну, то и можно сыграть любовь, потому что жизнь-то кино, и ради Украины можно еще и не такое отчебучить", — прореагировала Малахова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская певица вспомнила о личном знакомстве с Путиным, его звонках и приглашениях.