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Главная Новости Звезды персона Украинская ведущая показала, как выглядит после ДТП (ФОТО)
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Украинская ведущая показала, как выглядит после ДТП (ФОТО)

Витвицкая уже вернулась на работу и провела прямой эфир

сегодня, 19:09
Автор:

Лиля Воробьева

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая сегодня ночью попала в ДТП в столице, показала, как выглядит после аварии. Она выложила в сториз фотографию, где показала свой внешний вид.

Украинская ведущая показала, как выглядит после ДТП (ФОТО)

Соломия Витвицкая (фото из открытых источников)

Известно, что во время столкновения популярная ведущая находилась на заднем сиденье машины. Поэтому серьезных повреждений не получила. Об аварии только напоминает шишка на лбу, которую Соломия получила после удара головой о сиденье.

Ведущая новостей уже сообщила своим поклонникам и друзьям, что вернулась на работу и провела прямой эфир.

Соломия Витвицкая в Сети показала, как выглядит после ночного инцидента, и поблагодарила всех за поддержку и волнение. Она продемонстрировала, как визажисты умело загримировали ее шишку.

Украинская ведущая показала, как выглядит после ДТП (ФОТО) - фото 2

"Спасибо, что переживаете за меня, спасибо, что пишете и поддерживаете. Девушки зарисовали мне шишку на лбу. Будем вести ТСН", — написала ведущая.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что телеведущая "1+1" попала в ДТП. Поздно вечером 14 июля на одной из столичных улиц журналистка вместе с подругой попала в автоаварию.

Местом ДТП стала Рыбальская Набережная. Столкнулся микроавтобус, на заднем сиденье которого и находилась Витвицкая, и грузовик.

Как сообщается в местных Telegram-каналах, очевидцы (а также сами водители) утверждают, что причиной ДТП стал курьер службы доставки. Передвигаясь на скутере, он якобы подрезал грузовик, который ехал по улице. Это создало препятствия на дороге, которые отвлекли водителя микроавтобуса (подругу Соломии Витвицкой, к слову), из-за чего она и влетела в грузовик. 



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